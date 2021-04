Banco do Nordeste realiza workshop para analisar cenários e perspectivas em 2021









19/04/21 - 14:36:34

“Cenários e Perspectivas Econômicas 2021: Desafios e Oportunidades” é o tema do workshop virtual que o Banco do Nordeste realiza, no próximo dia 22, com transmissão pelo canal do Banco no YouTube.

O evento objetiva analisar cenários e riscos no contexto da pandemia gerada pelo novo coronavírus (covid-19), compartilhando práticas e conhecimentos que possibilitem interpretar os impactos setoriais, sobretudo na indústria bancária. As atividades serão mediadas pelo economista-chefe do BNB, Luiz Esteves.

A partir das 9h30, o painel “Cenários Econômicos e Políticos”, a cargo do economista-chefe do BTG Pontual, Mansueto Almeida, apresenta os cenários macroeonômico, das finanças públicas e empresarias. Participarão, ainda, o cientista político e professor do UniCEUB Ricardo José Pereira Rodrigues e o consultor da Câmara dos Deputados César Mattos, que abordarão as agendas do Executivo e parlamentar.

Às 11 horas, o economista-chefe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Adalto Modesto Júnior, debate os “Riscos e Oportunidades Setoriais”, em painel que contará também com a presença do Giovanni Beviláqua, economista do Sebrae Nacional. A ideia é estabelecer diálogo entre os diversos temas visando produzir direcionamentos estratégicos e identificar trades e cadeias de oportunidades no agronegócio, na infraestrutura, no turismo, na indústria e nos serviços, por exemplo.

Fonte BNB