CAMINHÃO ACIDENTADO DERRAMA ÓLEO NO RIO PITANGA, EM SÃO CRISTÓVÃO









19/04/21 - 14:16:27

Agentes ambientais da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e uma equipe da Petrobras realizaram a remoção de parte do óleo diesel derramado nas margens do Rio Pitanga, próximo ao trecho de acesso à cidade de São Cristóvão, na Grande Aracaju. O vazamento do combustível foi provocado por uma colisão de um caminhão baú com o guarda-rodas da cabeceira da ponte sobre o rio, ocasionando a perfuração dos tanques do veículo.

Segundo o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias, as ações de remoção do óleo ocorreram neste domingo (18). “Fomos informados do ocorrido e enviamos nossas equipes ao local, onde a Polícia Rodoviária Federal já executava algumas atividades visando evitar transtornos aos condutores. A princípio, parte do óleo ficou contida em uma barreira natural existente e o restante vazou para o leito do rio”, explicou.

Gilvan Dias disse ainda que para a remoção do óleo diesel foi necessário auxílio externo. “Fizemos contato com a Petrobras, que disponibilizou os serviços de uma empresa terceirizada com 10 profissionais e dois veículos para executar a limpeza do rio. Removemos o material contaminado sobrenadante, bem como o óleo no trecho atingido e parte da vegetação das margens”, frisou o diretor-presidente da Adema. A Polícia Rodoviária Federal fez registro fotográfico do acidente visando subsidiar a investigação.

Fonte e foto: Adema