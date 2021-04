COMANDO DO NE REALIZARÁ ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES









19/04/21 - 13:42:10

A Capitania dos Portos de Sergipe realizará no dia 20 de abril, às 08:30, a entrega de mais de uma tonelada de alimentos aos moradores da Ocupação Vitória da Ilha, localizada nas proximidades da Vila Naval da Barra dos Coqueiros, nas margens do Rio Sergipe.

Todos as pessoas atendidas estão em situação de vulnerabilidade social.A arrecadação de material foi feita entre os tripulantes e guarnições das Organizações Militares envolvidas na distribuição com destaque para a contribuição de membros da sociedade sergipana, tais como Sociedade de Amigos da Marinha, Praticagem de Sergipe e Associação de Oficiais da Reserva do Exército. Na ação serão empregadas embarcações da Marinha do Brasil. Todos os cuidados de combate ao COVID19 serão tomados.

Marinha do Brasil