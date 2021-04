Como mudar de curso ou instituição de ensino com segurança









19/04/21 - 15:49:45

Insatisfação com a profissão ou curso escolhido, distância de casa, custo elevado ou infraestrutura e corpo docente aquém do esperado são alguns dos motivos mais comuns que fazem o aluno pensar em mudar de graduação ou de faculdade no meio do caminho. E, ao contrário do que muitos podem pensar, é possível sim ajustar o rumo profissional sem ter que passar pelo estresse de um novo vestibular ou perder disciplinas que poderiam ser aproveitadas. Na Estácio, o processo de transferência é estruturado, para que os estudantes possam aproveitar condições especiais e estudar em uma das maiores instituições de ensino superior do país.

Foi o caso da estudante Karla Barros, graduada em 2019 no curso tecnológico de Processos Gerenciais da Estácio. Logo após terminar a primeira graduação, a aluna começou a cursar Direito em outra instituição que ficava mais próxima de sua casa. “Cheguei a cursar quatro períodos. Porém, com a pandemia, minha situação financeira ficou crítica e não encontrei, nesta instituição, uma flexibilidade para poder continuar meu curso”, conta Karla. A estudante afirma que, ao procurar a Estácio, encontrou a facilidade de um atendimento humanizado e condições para seguir em busca do seu sonho de conquistar uma segunda graduação.

Campanha especial de descontos

“A qualidade do ensino e do atendimento ao aluno prestado pela Estácio já eram velhos conhecidos meus. Foi uma alegria muito grande poder voltar a estudar nesta instituição onde já tinha sido tão feliz”, comemora. E para facilitar a vida de outros estudantes que passam por uma situação parecida com a da Karla, a Estácio lançou uma campanha especial de descontos para os interessados em realizar transferência. Os alunos transferidos terão até 70% de desconto durante todo o curso. A campanha é válida por tempo limitado. Para saber mais sobre as condições, cursos disponíveis e sobre o processo de transferência, basta entrar em contato pelos telefones 79 99640-5154 ou 79 98176-4412, ou acessar o link http://inscricoes.estacio.br/transferencia.

Na graduação da Estácio, o aluno pode escolher a modalidade mais adequada para o seu dia a dia. São quatro opções: Presencial; Digital (EaD); Flex; e a nova modalidade lançada neste semestre, o Semipresencial. O portfólio, que atende a diferentes perfis de estudantes, conta com cursos como Sistemas de Informação, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Farmácia, Pedagogia, Administração, Direito, Mediação, Engenharia Civil, Gestão de Recursos Humanos, entre outros.

Ao mudar para a Estácio, o aluno contará com diversas vantagens como material didático digital sem custo; um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores; amplo acervo bibliográfico; orientação de carreira e encaminhamento para o mercado de trabalho, entre outras vantagens. Antigos e novos estudantes contam ainda com o seguro educacional, que protege os alunos que tenham perdido o emprego. Totalmente sem custos, o benefício garante um crédito de até seis vezes o valor da mensalidade. Mais informações em https://portal.estacio.br/seguroeducacional.

O atendimento presencial no campus, ocorre de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes e o uso da máscara é obrigatório. A sala de Matrícula e Secretaria de Alunos estão funcionando para atendimento presencial das 10h às 19h, seguindo o decreto municipal.

Fonte e foto assessoria