Deputado Rodrigo Valadares diz que “Sergipe é campeão em desemprego”









19/04/21 - 16:08:38

Durante todo o seu mandato, o deputado estadual Rodrigo Valadares tem demonstrado preocupação com o nível de desemprego em Sergipe e dessa vez não foi diferente. Um novo levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios (PNAD) do IBGE, divulgada dia 10 de março deste ano, apontou que Sergipe teve a terceira maior taxa média anual de desocupação do Brasil em 2020, com 18,4%.

Para o parlamentar, este é o resultado das políticas catastróficas do governo e das prefeituras de Sergipe nas tomadas de decisões durante a pandemia. “Lamentavelmente, Sergipe é campeão em desemprego, ficando atrás apenas da Bahia e Alagoas, esse é resultado das políticas catastróficas que nosso governador e prefeitos estão adotando, como o fechamento de estabelecimentos e toque de recolher”, disse.

O deputado lembra ainda que a média anual de desocupação no estado em 2018 foi 16,6%, em 2019 reduziu para 15,1% e chegou em 2020 com 18,4%. “Quando olhamos para o histórico de dados da taxa de desemprego, podemos observar que esse considerável aumento no índice está ligado à pandemia. As medidas que o governo e prefeituras adotaram fez com que as empresas reduzissem o quadro de funcionários e algumas chegassem à falência, catapultando o nosso Estado a ser o terceiro maior em nível de desemprego do Brasil”.

Diante da triste realidade, Rodrigo pede ajuda para reforçar as cobranças. “População, me ajude a cobrar deles. Páginas de política, vamos fazer uma força tarefa, cobranças sem parar ao Poder Executivo. Isso precisa mudar, desemprego é sinônimo de mais mortes e violência, ainda mais em um momento que muitos estão passando por necessidades. É uma política desastrosa que precisa urgentemente ser apurada, pois estão destruindo o nosso Estado”, finaliza.

Por Luísa Passos