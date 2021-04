DEPUTADO TENTA INTERVIR PARA EVITAR FECHAMENTO DE FÁBRICA NO INTERIOR









19/04/21 - 17:02:43

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) visitou a fábrica de calçados situada no município de Nossa Senhora Aparecida, na última sexta-feira (16), do grupo Priority. O proprietário das marcas West Coast e Cravo e Canela informou aos funcionários as dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa nesse período da pandemia.

“Durante a visita ouvimos os representantes da empresa e do sindicato dos trabalhadores, em busca de uma solução para evitar o fechamento e, consequentemente, o desemprego e a perda de renda em Nossa Senhora Aparecida”, comentou o deputado Georgeo Passos.

Durante a visita o parlamentar esteve acompanhado da prefeita de Aparecida, Jeane da Farmácia; do vice-prefeito Edson Muniz; e dos vereadores Zé Lima e Luciana de Breguedé. “Iremos somar forças junto ao senador Alessandro Vieira e ao deputado federal Laércio Oliveira para ajudar na solução para esta situação”.

(*) Com informações da Assessoria do Parlamentar

Por Habacuque Villacorte (*)