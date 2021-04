EDVALDO NOGUEIRA RECEBE A PRIMEIRA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19









19/04/21 - 09:52:25

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, 60 anos, recebeu nesta segunda-feira (19) a primeira dose da vacina contra o coronavirus. Edvaldo foi vacinado na Unidade Básica de Saúde Roberto Paixão, localizada no bairro 17 de Março.

O prefeito tem 60 anos, portanto se encaixa no grupo prioritário. “Hoje é um dia de alegria, que me enche de esperança e me deixa com ainda mais força para trabalhar”, disse Edvaldo.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA