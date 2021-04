Em nota, Banese informa que suspendeu as provas de concurso público previsto para maio









19/04/21 - 08:20:03

O Banese suspendeu as provas do concurso público para provimento de vagas para os cargos de nível superior e de nível médio, em razão do atual cenário da pandemia de COVID-19. O edital de suspensão foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (19).

Com a medida, a aplicação das provas, que estava prevista para o dia 2 de maio do corrente ano, fica adiada. O Banese acompanha a situação da saúde pública no Estado e, por isso, um novo cronograma será divulgado pela banca organizadora em momento oportuno. As dúvidas dos candidatos devem ser encaminhadas para a Central de Atendimento do Cebraspe por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br

Fonte: Assessoria de Comunicação do Banese