Sergipe recebe do ministério medicamentos do kit intubação









19/04/21 - 15:00:58

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu na noite deste domingo, 18, medicamentos que compõem o kit intubação. A nova remessa do Ministério da Saúde contempla sete tipos que foram distribuídos com os leitos contratualizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em unidades privadas, beneficentes, de pequeno porte (HPP) e de Pronto Atendimento (UPAs). A entrega dos medicamentos acontece na tarde desta segunda-feira, 19.

De acordo com a coordenadora do Centro de Armazenamento e Distribuição de Insumos e Medicamento, Amanda Prata, foi necessário fazer a tradução das bulas para a Língua Portuguesa e, assim, oferecer às unidades o uso orientado e seguro. Os produtos, segundo ela, foram importados da China.

Foram contemplados com os medicamentos do kit intubação unidades como Hospitais do Coração, Renascença, Cirurgia, Nosso Senhor dos Passos, São José, Santa Izabel, Universitário de Aracaju e de Lagarto; UPAs de Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda e Areia Branca; Hospitais de Pequeno Porte de Canindé do São Francisco, Frei Paulo, Carmópolis e Itabaiana, dentre outros. Foram 38.290 unidades de sete tipos de medicamentos, repassados para 31 unidades assistenciais.

Foto: Valter Sobrinho