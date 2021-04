Fim de semana foi de testagem da Covid-19 nos municípios sergipanos









O cronograma de testagem da Covid-19, desenvolvido numa parceria entre o Governo do Estado e a Universidade Federal de Sergipe, está a todo vapor. No último sábado (17), a cidade de São Domingos, localizada no agreste central do estado, realizou na Praça da Matriz 150 testes rápidos (sorológicos) e 220 do tipo RT-PCR. Segundo dados fornecidos pelo município, aproximadamente 35 pessoas que fizeram o teste sorológico testaram positivo para a Covid-19.

O Secretário Municipal da Saúde, Altran Paixão Macedo, analisou que a adesão da população foi significativa. “A procura foi grande, a testagem estava programada para o período da manhã, com previsão de encerramento ao meio dia, porém, umas 11:30h os testes já haviam acabado”, destacou.

A testagem no município de São Miguel do Aleixo estava prevista para o último domingo, porém, segundo informações da secretaria de saúde do município, a Universidade Federal de Sergipe transferiu para amanhã (20) a aplicação dos 150 testes rápidos e 150 RT-PCR disponibilizados. A testagem será realizada na região central da cidade (calçadão) e a expectativa é de maior adesão dos moradores locais às ações de monitoramento da Covid-19 no estado.

Nesta segunda, 19, a testagem está sendo realizada junto à população do município de Pedrinhas, situado no litoral sul de Sergipe. As próximas datas do mês de abril e municípios contemplados pelas ações do governo do estado e UFS são: Feira Nova (23/04); Tomar do Geru (24/04), Pedra Mole (26/04); Monte Alegre (29/04) e Malhada dos Bois (30/04).

