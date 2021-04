Governo formaliza cooperação técnica com o IFS para ampliar Ensino Profissional









19/04/21 - 14:05:07

O Governo de Sergipe, por meio da cooperação técnica realizada entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e o Instituto Federal de Sergipe (IFS), formalizou a parceria para a oferta de cursos técnicos de nível médio na forma concomitante, pelo campus do IFS; e para a execução de atividades desportivas, culturais, de ensino e de capacitação profissional. O ato de assinatura do termo de cooperação técnica ocorreu na manhã desta segunda-feira, 19, na Seduc.

O plano de trabalho, que resulta da parceria entre a Seduc e o IFS, constitui os cursos técnicos na modalidade concomitante na área de Informática; Manutenção e Suporte em Informática; e Desenvolvimento de Sistemas e Comércio. Estes cursos serão ofertados no primeiro semestre do ano letivo de 2021 e poderão ser feitos por alunos que estão matriculados no Ensino Médio regular em outra instituição da Rede Pública Estadual de Educação. Desta forma, quando o aluno ingressar no 1º ano do Ensino Médio terá a oportunidade de, concomitantemente, fazer um dos cursos técnicos listados em um dos três campus de cobertura do Instituto Federal de Sergipe – Campus Propriá, Nossa Senhora do Socorro ou Tobias Barreto, conforme Projeto Pedagógico de Curso.

Segundo Josué Modesto dos Passos Subrinho, secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, a formalização do termo de cooperação com o IFS é um momento de muita alegria. “A Seduc precisa de muitos parceiros para ampliar a oferta do ensino profissional em Sergipe. Então, desde que chegamos aqui temos o propósito de nos aproximarmos de instituições qualificadas para viabilizar essa oferta para a juventude. Alegro-me por ter o IFS abraçando essa causa conosco”, disse.

A expansão de oferta de cursos técnicos e profissionalizantes para os alunos da Rede Pública Estadual é uma meta da Seduc, que se empenha em estreitar os laços com instituições de ensino parceiras. “O nosso desafio é expandir o ensino profissional em Sergipe, e é muito relevante para nós essa aproximação”, declarou José Ricardo de Santana, superintendente da Seduc, referindo-se ao Instituto Federal de Sergipe.

A parceria entre a Seduc e o IFS resultará na oferta de 160 vagas por semestre para os cursos técnicos de Informática, Manutenção e Suporte em Informática, e Desenvolvimento de Sistemas e Comércio, distribuídos nos campus de Nossa Senhora do Socorro, Propriá e Tobias Barreto. Além de ampliar a oferta do ensino profissional no Estado, a parceria objetiva também possibilitar ações que favoreçam a oferta de educação qualificada, inclusiva e emancipatória e viabilizar oportunidades de melhoria da qualidade de vida dos alunos atendidos.

Para Ruth Sales Gama de Andrade, reitora do IFS, o termo é objeto da preocupação do Instituto Federal de Sergipe, juntamente com o Governo do Estado, em atender aos estudantes, dando a eles a oportunidade, de cursar tanto no Estado, de forma concomitante, quanto no Instituto Federal de Sergipe. “Ele possuirá duas matrículas porque fará a parte profissionalizando no IFS. Nós dialogamos constantemente sob a preocupação de ver o estudante sergipano bem encaminhado. Por isso daremos a ele a oportunidade de um melhor acesso ao mundo do trabalho”, declarou a reitora, informando ainda que as matrículas serão abertas no dia 17 de maio, e não será necessário processo seletivo.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação da SEDUC