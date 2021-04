Hemose destaca importância do tratamento da Hemofilia em Sergipe









O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Homose) é o serviço de referência para o tratamento de coagulopatias e hemoglobinopatias ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No ambulatório da unidade, o paciente passa por consultas com médicos, pediatra, hematologistas e realiza a profilaxia, feito através do uso regular dos fatores de coagulação (fator VIII e fator IX), responsáveis por manter o organismo do paciente estável.

A hemofilia é um dos distúrbios mais comuns e se subdivide em tipo A, que é mais recorrente e consiste na deficiência do fator VIII, e tipo B, relacionada à falta do fator IX. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), cerca de 70% dos diagnósticos da doença têm origem familiar, permitindo o diagnóstico precoce. Quando não há histórico na família, a mutação genética ocorre durante a gestação, não herdada dos pais, chamada de mutação de novo. Sem ocorrências entre os parentes, pode demorar mais para a doença ser diagnosticada.

Situação ocorrida com José Hélio Santos Cardoso,47 anos, residente em Aracaju. Ele conta que durante a infância e adolescência, sentia muitas dores nas articulações e que os pais não conseguiam descobrir a causa. “O diagnóstico da Hemofilia chegou quando eu tinha mais de 20 anos de idade. Foi aí, que comecei o tratamento da reposição do fator VIII, então as dores foram diminuindo. Hoje me sinto melhor”, disse.

Para Nicolas Gabriel da silva Souza 12 anos, o diagnóstico chegou aos oito meses. Segundo relato da mãe, Vanderlânia Pereira, o surgimento continuo das manchas roxas pelos braços e pernas do filho chamou sua atenção. “Levei ele ao médico, senti a desconfiança. Ele pensou que estávamos agredindo meu filho. Foi depois de alguns exames que chegou o diagnóstico de Hemofilia. Hoje Nicolas faz a reposição domiciliar do fator, a equipe do Hemose me treinou para fazer a aplicação do medicamento que previne os sangramentos nas articulações. Ele está muito bem”, relata a mãe do paciente.

Tratamento importância

De acordo com estatísticas, o ambulatório do Hemocentro conta com aproximadamente 400 pacientes cadastrados para o atendimento. Deste total, mais de cem pacientes, são hemofílicos, sendo que 99%, são do sexo masculino, portadores de Hemofilia do tipo A, a maioria desses pacientes são residentes no interior do Estado. “Para ter uma vida o mais normal possível, eles devem fazer consultas de rotina regularmente pelo menos, uma ou duas vezes por ano, além de fazer uso do fator”, destaca a gerente do Ambulatório, enfermeira Juliana Silva.

Os principais sintomas da enfermidade são sangramentos em músculos, articulações e aparecimento de manchas roxas(hematomas). A enfermeira Elaine Cristina Posener Araújo explica que o tratamento medicamentoso pode ser realizado através da infusão do fator, no próprio Hemose ou através da infusão domiciliar. “A profilaxia com o fator deficiente, reduz os riscos de sangramento espontâneos, resultando numa maior segurança para esse paciente que pode realizar suas atividades diárias, o que proporciona uma significativa melhora da sua qualidade de vida”, salienta.

Equipe multiprofissional

O Hemocentro de Sergipe oferece tratamento com equipe multiprofissional composta por médico, pediatra, hematologista, dentista, fisioterapia, psicologia, farmacêutico, enfermagem e serviço social. No ambulatório, cada especialidade age para contribuir com a adesão ao tratamento, preventivo e, assim apresente resultado satisfatório. A fisioterapia, por exemplo, trabalha o fortalecimento da musculatura, para não ocorrer sangramentos. A enfermagem orienta como fazer a assepsia e a infusão do fator e a farmácia ensina como deve ser o armazenamento do medicamento.

Serviço

O ambulatório atende, de forma multidisciplinar, pacientes portadores de hemoglobinopatias e coagulopatias. As mais conhecidas são, Doença Falciforme, Hemofilia, Doença de von Willebrand, Doença de Gaucher e Talassemia. O atendimento no setor funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto feriados. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000 e 3225-8046.

