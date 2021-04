Hospital João Alves registra 291 atendimentos durante final de semana









19/04/21 - 12:10:53

O final de semana, período de 16 a 18 de abril, registrou 291 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que necessitaram de assistência médica no Pronto Socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho. Desse total, 60 pacientes precisaram ficar internados para novos exames e outros procedimentos. Diante dos casos registrados, o destaque vai para os acidentes no trânsito e a baixa complexidade.

Na área azul foram contabilizados 96 atendimentos, a ortopedia e a sutura totalizaram 97 atendimentos durante o final de semana. Os consultórios do otorrino e oftalmo somaram 21 atendimentos aos usuários, já o ambulatório da fisioterapia registrou 6 atendimentos e a retaguarda do HPM Covid-19 registrou 49 casos. O Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza contabilizou 15 atendimentos aos pequenos usuários.

A.K.A, 4, precisou de atendimento e foi em busca de assistência na pediatria. Ela apresentou sintomas de diarreia, febre e vômito. Muito preocupada com os sintomas, a professora e mãe da pequena paciente, Ana Valéria Almeida, 27, resolveu procurar ajuda médica. “Com os casos de coronavírus aumentando fiquei assustada, mas foi detectado uma infecção intestinal e já entraram com antibiótico. Ela está bem melhor e concluindo a medicação para receber alta médica”, explicou a mãe da paciente.

Foram registrados também durante o final de semana, 4 vítimas de acidentes automobilísticos, 11 vítimas de acidentes motociclísticos, 5 vítimas de atropelamento, além de 4 vítimas por arma de fogo e uma por arma branca.

Fonte e foto assessoria