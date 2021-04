Laranjeiras divulga ações de 100 dias de gestão do município









A Prefeitura de Laranjeiras, patrimônio histórico de Sergipe e berço da cultura popular no Estado, presta conta à população das ações realizadas em 100 dias de gestão em todas as áreas de atuação. Esse é mais uma forma de compromisso com a sua gente e transparência pública.

Logo nos primeiros dias de gestão, a equipe de Governo atuou no diagnóstico de toda a situação financeira e estrutura dos prédios e espaços públicos, mas também providenciou a limpeza de toda a cidade, já que o lixo, o mato e os entulhos tomavam conta das ruas nas áreas residenciais e no centro histórico. De acordo com o levantamento, a atual administração herdou uma dívida de aproximadamente R$ 50 milhões, com o salário de dezembro/2020 e 13º atrasados. O município vive hoje a maior crise financeira da história.

Para mudar essa realidade, a equipe de Governo arregaçou as mangas, foi buscar recursos e parcerias junto ao Governo do Estado, Governo Federal e parlamentares, através de emendas importantes, para a melhoria da iluminação pública, abastecimento de água, pavimentação asfáltica e a paralelepípedo, enfrentamento e combate à covid-19, geração de emprego, renda e mais oportunidade, principalmente para as famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

Não demorou muito e os resultados positivos começaram a aparecer. As ações realizadas nos últimos 100 dias, representam um verdadeiro choque de gestão. Com compromisso, a Prefeitura está reequilibrando as finanças, retomando os investimentos e trabalhando perto dos laranjeirenses, além de resgatar a dignidade e levar a esperança de dias melhores.

No enfrentamento à covid-19, por exemplo, iniciou um plano de ação com diagnóstico, testagem, prevenção e vacinação, inclusive implantou uma unidade exclusiva somente para atender pacientes com suspeita da doença. Quanto à vacinação, mais de 4 mil pessoas já foram imunizadas contra o coronavírus em todo o município, incluindo a população quilombola das comunidades do Cedro e Mussuca, profissionais de saúde, das forças armadas, idosos, pessoas com síndrome de down e autismo.

Nesses primeiros meses de gestão, a Prefeitura também implantou o programa Melhor em Casa, que atende pacientes acamados. Dessa forma, ampliou o acesso da população à saúde. Assim como, já possui médicos especialistas em seu quadro de prestadores de serviço, realizou o teste da orelhinha em bebês, que só é oferecido gratuitamente em duas maternidades públicas em Aracaju e muito mais.

Quanto às melhorias na Educação, realizou a busca ativa de estudantes, incentivou as matrículas na rede municipal e, com o ensino remoto, garante que crianças e adolescentes não fiquem fora das salas de aula, mesmo nesse período de pandemia. Ainda nos primeiros dias de janeiro, a Prefeitura recebeu dois novos ônibus escolares e nos próximos dias, os alunos matriculados terão acesso aos kits de alimentação escolar. A visão do gestor é que a Educação transforma e somente através dela é que a população terá mais qualidade de vida.

Por falar em qualidade vida, a Prefeitura de Laranjeiras implantou a Rede de Proteção Social, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Através dos programas e projetos sociais, oferece cestas básicas, auxílio financeiro, benefícios eventuais para atender as crianças, adolescentes e idosos. As políticas públicas de valorização à mulher também não ficaram de fora.

Através de diagnóstico, a Prefeitura constatou um elevado índice de desemprego, principalmente por conta da pandemia, mas já está realizando cursos profissionalizantes em parceria com o SENAI, executando ações para trazer de volta o NAT, realizou reuniões com os representantes de empresas instaladas no município e foi buscar parcerias com o SEBRAE, SergipeTec, Codise, SENAC, entre outros, para ampliar o leque de oportunidade de emprego para todos.

Na política de valorização da Cultura e Turismo, a gestão municipal realizou o tradicional Encontro Cultural, que aconteceu de forma remota, vem buscando parceria com o IPHAN, tendo em vista que se trata de um patrimônio tombado, efetuou o pagamento referente à Lei Aldir Blanc e vem muito mais novidades para desenvolver esses dois setores e os demais da administração pública.

