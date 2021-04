Mostras Competitivas do Curta-SE vão acontecer de 22 a 24 de abril









19/04/21 - 05:53:04

As Mostras Competitivas do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-SE) acontecerão nesta semana, a partir da quinta-feira, dia 22, até o sábado, dia 24 de abril. Por causa do números ainda elevados com relação a pandemia, esse ano as mostram vão adotar formato híbrido para exibição dos filmes selecionados.

Sendo assim, os curtas selecionados para exibição nas mostras deverão ser apresentados de forma virtual, através do canal do Curta-SE no YouTube, e de maneira presencial, por meio do Drive-In no estacionamento do Museu da Gente Sergipana.

Vale ressaltar que o público que for assistir aos filmes no Drive-In, precisa respeitar o limite de quatro pessoas por carro e devem fazer uso da máscara de proteção individual. A entrada é franca e a exibição vai adotar o horário das 21h para o encerramento das atividades em respeito ao último decreto restritivo do Governo do Estado.

Salientamos que a votação dos Curtas Sergipanos se dará através de júri popular, ou seja, o público presente é quem vai votar e escolher o melhor filme em cada categoria. Então, já vale ir preparando a torcida para a escolha do seu filme predileto. Foram selecionados 33 títulos, sendo 17 curta-metragens nacionais; 08 escolhidos na classificação MIX SE 2020; além de 08 curtas, compondo a Mostra de Curtas Sergipanos.

Essas Mostras Competitivas fazem parte da última fase da programação do 20º Curta-SE e contam com a realização da AVBR produções, através da Lei Aldir Blanc, Bicentenário Sergipe, Conselho Estadual da Cultura, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP/SE), Governo Estadual de Sergipe, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Também recebe apoio do Cine Vitória, Instituto Banese, Museu da Gente Sergipana, Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, Avanca 2020 e Mostra Cinemas do Brasil.

Para acompanhar as Mostras Competitivas do Curta-SE 20, confira a programação:

PROGRAMAÇÃO

Quinta, 22/04 – 1ª Mostra Competitiva de Curtas Brasileiros -173′ (Youtube Curta-Se)

As Viajantes. Davi Melo. Ficção. SP. 2019. 11′. 14 anos. Rua Augusta, 1029 . Dir. Mirrah Iañez da Silva. Ficção. SP. 2019. 11′. 12 anos. Colmeia. Maurício Chades. Ficção. DF. 2021. 15′. 14 anos Conexões. Rafael Jardim, Ficção. RJ. 2019. 11′. 14 anos. Vai melhorar. Pedro Fiuza. Ficção. RN. 2020. 17′. 12 anos Porta-Retrato. Eduardo Ferreira. Documentário. SP. 2020.16′. 12 anos Luis Humberto: o olhar possível. Rafael Lobo. Documentário. DF. 2020. 20′. Livre. Cão Maior. Filipe Alves. Ficção. DF. 2019. 20′. 12 anos. À beira do planeta mainha soprou a gente. Dir. Bruna Barros. Ficção. BA. 2020.13’18”. 12 anos. A menina com um buraco na mão. Alice Cruz F. da Silva. Animação. RJ. 10′. Livre Coisas que perdi no meio do caminho. Ciro Cavalcante. Ficção. BR, 2020. 2’06” 14 anos Foguete. Pedro Henrique Chaves. Ficção. DF. 2020. 15′. Livre. Sobre nossas cabeças. Susan Kalik. Ficção. BA. 2020. 15′. 10 anos. Amanhecendo Cicatrizes. Dir. Juarez B. Zamberlan. Documentário. BR.2020.15′.14 anos

Quinta, 22/04 – Curta-Se (Drive-in ) Museu da Gente Sergipana

19h – 2ª Mostra Competitiva de Curtas Brasileiros – 62′ 18”

Nimbus. Marcos Buccini. Animação. Brazil, 2020. 11’18”. Livre. Dir. Carolina Castilho. Ficção. SP. 2020. 18 min. 12 anos. Ela que mora no andar de cima. Amarildo Martins. Ficção. BR. 2020. 14′. 14 anos Noite de Seresta. Muniz Filho. Ficção. CE. 2020. 19′. 14 anos

20h05 – 1ª Mostra Competitiva de Curtas Sergipanos – 40′ 24”

Abjetas 288. Dir. Julia da Costa e Renata Mourão. Ficção. SE. 20′. 12 anos. Dois Peixinhos. Dir. Gabi Etinger. Animação. SE. 2020. 3’55”. Livre A Água não flui para trás. Dir Dominique Mangueira. Documentário Experimental. SE. 2020. 6’55”. 12 anos. O Futuro é um vazio. Dir. Wesley Pereira de Castro. Documentário. SE. 2021. 10’19”. 14 anos

Sexta, 23/04 – Curta-Se (Drive-in ) Museu da Gente Sergipana

19h – 3ª Mostra Competitiva de Curtas Brasileiros – 33′

Imagens de um sonho. Leandro Olimpio. Documentario. SP. 2019. 20′. Livre. 107. Pedro Ladeira. Documentário. DF. 2020. 13′. 12 anos

19h35 – 2ª Mostra Competitiva de Curtas Sergipanos – 56′ 13”

Olhos de fogo. Dir. Jade Moraes. Ficção. SE. 2019. 18′. 14 anos Nadir. Fábio Rogério. Documentário. SE. 2019. 15′. 12 anos. Pataki . Dir. Everlane Moraes. Ficção. SE, 2019. 21′. 14 anos Consei(o). Dir. Jandson Reis. Doc. SE. 2020. 2´13”. 12 anos.

Sábado, 24/04 – Curta-Se (Drive-in ) Museu da Gente Sergipana

19h – 3ª Mostra Competitiva de Curtas Brasileiros – (71′ 22”)

Dia de Solteira Dir. Ju Maldonado e a Maria. Drama Social. Brazil, 2020. 17’44” . 14 anos Papinha de Goiaba . Tiago Fonseca. Ficção. SP. 2020. 15′. 14 anos.

23 Distopia. Dir. Lilih Curi. Ficção. BA. 2020. 10’38”. 14 anos

Me falta tempo para celebrar teus cabelos . Dir. Daniel Zacariotti. Ficção. SP. 2020.19′. 18 anos.

25.A Volta. Dir. Flavio Langoni. Ficção. BR. 2020. 9′. 12 anos

Lançamento Curta-Se 21

Fonte e foto Assessoria de Comunicação – AVBR Produções