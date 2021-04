POLÍCIA MILITAR APREENDE SOM POR PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO NA CIDADE DE RIACHUELO









19/04/21 - 10:50:04

Policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) apreenderam um aparelho de som veicular no município de Riachuelo, localizado na Grande Aracaju. O caso ocorreu no início da noite do último sábado, 17, no bairro Tarso Garcez.

Segundo as informações policiais, os militares receberam a denúncia de que estaria ocorrendo perturbação do sossego na localidade. A equipe foi ao local e constatou que o som podia ser ouvido a 50 metros de onde o veículo estava estacionado.

Os policiais solicitaram que o proprietário desligasse o aparelho e informaram que o equipamento estava sendo apreendido. Na ação policial, foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência.

Informações e foto SSP