Policial penal Deyvicson Hipólito será homenageado com ato em Riachuelo









19/04/21 - 10:14:01

A Polícia Penal de Sergipe fará um ato, no dia 21 de abril, em homenagem ao colega de farda, Deyvicson Hipólito, que perdeu a vida durante o exercício do seu trabalho no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão. A ação será marcada pela doação de cestas básicas a famílias carentes de Riachuelo, cidade Natal de Deyvicson Hipólito.

Aqueles que quiserem contribuir com a ação, poderão entregar alimentos não perecíveis na sede do Sindicato dos Policiais Penais de Sergipe (Sindppen) ou realizar doações em dinheiro. O recurso será utilizado exclusivamente para a compra de cestas básicas.

Doações em alimentos

Sede do Sindppen – Rua Deputado Antônio Torres, 449, bairro Cirurgia – Aracaju

Segunda a sexta-feira – 8h às 12h e 13h às 17h

Doações em dinheiro

PIX (79) 99810-4247 – (Danilo Souza Silva)

Conta Banese: Agência: 014 / Conta Poupança: 01838056-3 (Danilo Souza Silva)

Por Nara Barreto