Prefeitura inicia vacinação de idosos de 60 anos e segue imunizando grupos prioritários









19/04/21 - 09:14:30

A Prefeitura de Aracaju iniciou a vacinação de idosos de 60 anos de idade contra a covid-19. Além desse público, a campanha de imunização, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), deu prosseguimento à vacinação dos profissionais da saúde. Já são 102.874 pessoas vacinadas, o que corresponde a 15,47% da população.

Durante todo o dia, mais 2.144 aracajuanos foram vacinados, tanto no drive-thru montado no Parque da Sementeira, quanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Assim, 2.039 idosos a partir de 60 anos foram imunizados, seja a primeira ou segunda dose, sendo 964 no posto volante da Sementeira e 1.075 nas UBSs.

Ainda no drive da Sementeira, 61 profissionais da saúde receberam a primeira dose e 28 a segunda, totalizando 89 imunizados.

“Todo mundo precisa se vacinar, a luta é muito grande. Eu tenho visto muitas pessoas sem máscara na rua e fico pensando que banalizaram a morte, uma loucura. É preciso vacina para todos e fortalecimento do SUS”, aponta Vânia Barreto, 60 anos, uma das primeiras a chegar no Parque da Sementeira

Sônia de Almeida, 70 anos, também está preocupada com a situação e fez apelo para que as pessoas procurem a imunização. “Pelo amor de Deus venham se vacinar, completar o ciclo para livrar nosso estado desse vírus”, diz.

Ao ser vacinado, na UBS Marx de Carvalho, Antonio Resende Nunes deixou um recado para quem insiste em negar a gravidade da pandemia.

“Tem muita gente que ainda está brincando, dizendo que é política, malandragem, que sempre morreu gente assim, mas eu tenho outra ideia, por isso corri logo para me vacinar”, conta.