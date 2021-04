Prefeitura manteve fiscalização na faixa litorânea da capital neste domingo









19/04/21 - 06:50:11

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), manteve, neste domingo, 18, equipes fiscalizando o cumprimento das normas estabelecidas nos decretos municipal e estadual para redução da transmissão do coronavírus na capital.

O esforço permanece por conta do momento difícil pelo qual passa o município e todo o país, com aumento do número de novos casos registrados de covid-19. A vigilância mais intensa se dá na região da orla.

“Durante o final de semana, monitoramos a faixa litorânea com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas previstas no decreto municipal. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas e assim evitar a propagação do coronavírus. As equipes da Semdec, com a Defesa Civil, Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), além da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), atuam de maneira integrada nesse trabalho”, explica o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Apesar da chuva, algumas pessoas infringiram o acesso às praias, mas orientadas a se retirarem, cumpriram as ordens sem maiores problemas.

“Hoje desenvolvemos, mais uma vez, esse trabalho de fiscalização na faixa litorânea. Com o dia de sol, identificamos banhistas que foram orientados a retornarem para suas casas. Todas as orientações foram prontamente atendidas, sem qualquer tipo de complicação. A fiscalização ocorreu durante todo o dia, abrangendo da região do farol da Coroa do Meio até o farol da praia do Viral”, afirma o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado.

Em caso de desobediência, seja do acesso à praia, abertura de comércio não essencial ou toque de recolher, a pessoa poderá ser encaminhada à delegacia para lavratura do auto de violação dos decretos, o que caracteriza crime contra a saúde pública.

Foto: Jamisson Souza