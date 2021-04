Prefeitura monitora incidência da chuva e mantém equipes em alerta









19/04/21 - 10:37:12

O outono, em Aracaju, é um período do ano em que a oscilação do tempo é mais intensa. O último final de semana é prova disto. Entre uma chuva mais persistente no sábado (17), e o abre e fecha do tempo, no último domingo (18), foram registrados 62,8 milímetros de chuva durante os dois dias. Como de rotina, a Prefeitura de Aracaju manteve as equipes mobilizadas para atender a toda e qualquer situação de risco.

Na sexta-feira (16), a Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, enviou uma notificação através do serviço de alerta via SMS e, ao longo do final de semana, os órgãos integrados da administração municipal atuaram para atenuar os transtornos e prestar auxílio à população.

“Durante o fim de semana, atuamos, ainda, com a fiscalização das praias, por conta do decreto, no entanto, por ter chovido, sobretudo no sábado, dividimos as equipes da Defesa Civil, que cuidaram das áreas de monitoramento da chuva e as equipes do Procon, apoiadas pela Guarda Municipal, que fizeram fiscalização nos supermercados e congêneres. Nosso esforço é para atender as demandas e otimizar ao máximo os trabalhos”, ressalta o secretário municipal da Defesa Social e Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Conforme destacou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, a previsão, para esta segunda-feira, 19, é de um menor fluxo de chuva. “A tendência é que tenha muito menos precipitações ao longo do dia. Ainda assim, todas as equipes que fazem parte do Comitê de Crise já estão mobilizadas para atender a população. A meteorologia já apontou que essa incidência de chuva é natural da quadra chuvosa, que teve início no dia 1º de abril e diz respeito aos quatro meses que mais chovem, durante o ano, em Aracaju”, esclareceu o major.

Ainda de acordo com o coordenador, ao longo do final de semana, foram registradas apenas duas ocorrências derivadas da chuva, uma de alagamento e outro de risco de queda de muro. “Ambas as situações foram contornadas e não houve maiores prejuízos. Enviamos os alertas necessários à população e mantemos o monitoramento das áreas de risco, da zona Sul à zona Norte para que a gente possa atuar, no menor tempo de resposta possível, caso surja alguma ocorrência”, afirma Silvio Prado.

Com a previsão de chuva segue para esta segunda-feira, em situação de emergência a população pode acionar a Defesa Civil de Aracaju pelo número 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana. Além disso, é possível realizar cadastro no serviço de Alerta por SMS 40199, para receber informações oficiais do órgão. Para se cadastrar, é preciso enviar um SMS para o número 40199 e inserir no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber as informações. O serviço é gratuito.

Por Tirzah Braga

Foto Sérgio Silva