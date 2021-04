Presidente da Alese faz visita ao Capitão de Fragata Guilherme Padão









19/04/21 - 16:58:32

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), fez uma visita de cortesia, na manhã dessa segunda-feira (19), ao Capitão de Fragata, Guilherme Padão, Comandante da Capitania dos Portos do Estado.

Luciano Bispo entende que é preciso manter um relacionado sempre estreito com os poderes constituídos e com a Marinha não é diferente. O deputado ressaltou a importância das Forças Armadas para o País, em especial, no combate ao novo coronavírus (COVID-19).

“O Capitão Guilherme Padão vem mantendo esse relacionado estreito com a Assembleia Legislativa e nós temos que reconhecer sempre a importância das Forças Armadas, em especial da nossa Marinha, tão presente em tempos de pandemia”, pontuou o deputado.

Por fim, Luciano Bispo reconheceu também o trabalho de fiscalização da Marinha em todo o território sergipano. “Costumo comentar sempre o orgulho que sinto desses homens que amam o que fazem, amam o nosso País e lutam bravamente para defendê-lo”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Neu Fontes