Quiromancia política

19/04/21 - 08:38:45

Por Adiberto de Souza *

Apesar da pandemia, Sergipe respira política, discute as eleições de 2022 e articula nos bastidores possíveis candidaturas majoritárias. E é ai que entram os adeptos da quiromancia, ávidos por adivinhar quem vai com quem ao próximo baile eleitoral. É certo que tudo que se diga ou escreva agora sobre candidaturas não tem lá muita serventia, porém o disse-me-disse serve, ao menos, para passar o tempo. Alguns pistoleiros nenhum pouco intelectuais aproveitam esta fase de adivinhações para jogar barro na parede, plantar verde a mando de quem deseja colher maduro, ganhar prestígio na aldeia e, quem sabe, otras cositas más. Espertos, os políticos estimulam a quiromancia, mandam recados aos adversários, divulgam possíveis apoios e improváveis alianças. Para eles é fundamental manter seus nomes na boca do povo, ocupar espaços na mídia, permanecer vivos politicamente até quando chegar a hora de a onça beber água. E assim, de lero em lero, caminha-se rumo a 2022. Marminino!

Espalha-brasas

É voz corrente nas esquinas de Sergipe que o PSB sergipano caminha para ingressar no clube dos “nanicos”. O partido, que já teve um senador, um deputado federal e dois deputados estaduais, prefeitos e vereadores, resume-se a um punhado de prefeitos, vices e vereadores do interior de Sergipe. Segundo as línguas ferinas da terrinha, o ex-senador e cacique do PSB, Antônio Carlos Valadares, é o grande culpado pela atrofia da legenda. Aliás, entre os ex-pessebistas, Vavá é chamado de espalha-brasas. Crendeuspai!

Venceu a covid-19

O presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, festejou a alta médica do ex-prefeito de Propriá, Luciano Nascimento (DEM). Infectado pela covid-19, o demista passou quase um mês internado num hospital de Aracaju. “Luciano lutou bravamente contra o coronavírus”, festejou Machadão, ao desejar a Nascimento “recuperação e ótimo retorno para casa”. O ex-prefeito vem a ser sobrinho da senadora Maria do Carmo Alves (DEM). Saúde, amigo!

Apaga velinhas

Nesta segunda-feira, podem parabenizar o governador Belivaldo Chagas (PSD). Nascido em 19 de abril de 1960, em Simão Dias, ele comemora hoje 61 anos bem vividos. Entre os presentes de aniversário, Belivaldo deve receber a primeira dose da vacina contra a convid-19. Desde ontem, a Prefeitura de Aracaju está imunizando as pessoas com 60 anos ou mais de idade. Vida longa, governador!

Mais mulheres

Oito em cada 10 eleitores acham fundamental a alteração nas leis eleitorais para garantir que as mulheres representem a metade dos candidatos a cargos eletivos. É o que revela pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão. Atualmente, a legislação eleitoral reserva 30% das candidaturas para as mulheres e, em muitos casos, elas são usadas como “laranja” para garantir os recursos do fundo eleitoral à candidaturas de marmanjos. Damôsse!

Sessão antecipada

Por causa do feriado de Tiradentes, a Câmara de Vereadores de Aracaju antecipou, da próxima quarta-feira para amanhã, a sessão que votará o Projeto de Lei criando o “Programa de Auxílio Emergencial”. A iniciativa da Prefeitura beneficiará famílias em situação de extrema pobreza; ambulantes, população em situação de rua, artistas, artesãos, trabalhadores do setor de shows e eventos e permissionários do transporte escolar. Então, tá!

Muda de mãos

O Sistema Atalaia de Comunicação retomou o comando da Rádio Cidade/FM de Simão Dias, que fazia parte da rede Xodó, pertencente ao empresário Nelson Celestino. A emissora vai passar por um check-up técnico, devendo estrear nova programação no início do próximo mês. Esta informação é do amigo radialista Edivanildo Santana. Ah, bom!

Comida na mesa

O PT sergipano já entregou os alimentos arrecadados na primeira etapa da campanha solidária promovida pelo partido em todo o país. Os petistas escolheram a Central Única das Favelas de Sergipe para se encarregar pela distribuição da comida com as famílias necessitadas. O presidente do PT no estado, deputado federal João Daniel, participou da campanha “com os alimentos que plantei e colhi”. O petista doou feijão, macaxeira, tomates, farinha de mandioca, etcétera tal. A família solidária agradece!

CPI garantida

O vereador Alex Henrique (PP) já conseguiu as assinaturas para propor a abertura da CPI da Covid-19 em Itabaiana. Além dele, assinaram o requerimento os vereadores Anderson de Catulino (PSD), Escovinha (MDB), Cabeça de Porco (MDB), Ivone Andrade (MDB) e David Mota (PSD). Alex conseguiu uma assinatura a mais do que o mínimo necessário para abrir a CPI, que investigará como o prefeito Adailton Sousa (PL) usou os recursos enviados pelo governo federal para combater o coronavírus. Misericórdia!

Grana de volta

O Tribunal de Justiça de Sergipe vai julgar, no próximo dia 28, a ação impetrada por um grupo de servidores do Ministério Público Estadual pedindo que seja ressuscitada a incorporação de gratificações aos seus salários. O processo, que considera inconstitucional a Lei acabando com o direito da incorporação de gratificações, se encontra em vista com o desembargador Roberto Porto. Caso o mandado de segurança seja acatado pela maioria do Pleno do TJ, beneficiará aqueles servidores que exercem ou exerceram cargo em comissão no período de cinco a 10 anos. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 15 de janeiro de 1930.

