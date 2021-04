Rogério sobre a CPI da covid: “não precisamos de mais de 90 dias para provar que houve ação deliberada do presidente”









Em entrevista ao canal My News, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) afirmou em se a investigação da CPI da Covid focar na pandemia, em 3 meses haverá um resultado para a sociedade.

Para dar uma perspectiva de resultado para os brasileiros, o senador Rogério Carvalho falou em entrevista à jornalista Juliana Braga na manhã desta segunda-feira (19) que se a investigação da CPI da Covid tiver um direcionamento para a pandemia, em poucos meses, o Brasil terá um desfecho consistente.

“Não acredito que precisemos de mais de 90 dias para provar que houve uma ação deliberada colocada em curso pelo presidente e seus assessores”, disse o senador sobre a expectativa das pessoas em relação ao destino da CPI.

O senador também fala que no máximo na semana que vem, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito devem começar. De acordo com o parlamentar sergipano, o presidente Bolsonaro tinha uma intenção e a colocou em prática. Agora, é hora de assumir as consequências.

“Ele (Bolsonaro) agiu sob uma teoria que funciona para doenças não letais. O mundo falava sobre a gravidade da pandemia, dos riscos de superlotação, e o presidente agiu para que os brasileiros se contaminassem. ”

Sobre a investigação atingir ainda os governadores, Rogério Carvalho diz que foram exatamente governadores e o Congresso que frearam o estímulo que estava sendo feito pelo presidente da República, e que o número de mortes poderia ser bem maior.

“Se a CPI seguir o caminho correto, e focar no modo como os governos trabalharam em função da pandemia, chegaremos aos responsáveis que promoveram a expansão da doença. ”

A preocupação em impedir que mais brasileiros sejam vítimas da Covid, o senador Rogério aposta que os levantamentos devem começar estabelecendo uma solução emergencial para a vacinação no Brasil.

“Primeiro, devemos saber mais detalhes sobre como está a imunização. Devemos chamar a Anvisa para saber o porquê a Sputnik e a Covaxin não estão autorizadas. Devemos convocar o ministro das Relações Exteriores para saber o que foi feito e quem deu a ordem. Existem muitos esclarecimentos que devem ser feitos”, pontuou.

“Mas eu posso fazer uma predição: o presidente promoveu intencionalmente a expansão da pandemia. O presidente é que foi o responsável por isso”, concluiu.

Da assessoria do senador