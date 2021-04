SERGIPE E CONFIANÇA ADEREM À CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL









19/04/21 - 15:14:30

Durante a partida de futebol realizada na última quinta-feira, dia 14, entre as equipes do Sergipe e do Confiança, em jogo do Campeonato Sergipano de Futebol da Série A1, os atletas vestiram as camisas da campanha nacional de combate ao trabalho infantil “#chegadetrabalhoinfantil”. As mobilizações que visam conscientizar a sociedade a respeito dos malefícios do trabalho infantil durante os jogos do Campeonato Sergipano estão sendo coordenadas pela Federação Sergipana de Futebol.

Para o procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro “o esporte, em especial, o futebol, faz parte da cultura nacional e também pode contribuir para alertar a sociedade sobre os males do trabalho infantil. A Federação Sergipana de Futebol e os clubes estão demonstrando preocupação com o futuro das crianças e adolescentes. Não é só futebol”.

Além da campanha de combate ao trabalho infantil, os jogadores do Confiança aproveitaram para exibir uma faixa da Campanha de Conscientização sobre o Autismo.

Foto assessoria

Por Ana Alves