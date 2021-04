SERVIDORES DA COGERP PARALISAM ATIVIDADES EM ARACAJU NESTA SEGUNDA-FEIRA









19/04/21 - 08:13:06

No inicio da manhã desta segunda-feira (19), Servidores da Coordenadoria Geral de Perícias de Sergipe (Cogerp) paralisaram as atividades e realizam um movimento em frente a sede, no bairro São José em Aracaju.

Os manifestantes pedem para que o Governo do Estado regularize o trabalho dos técnicos que atuam no órgão e cobram a vacinação imediata dos servidores.

As informações são de que a mobilização deve permanecer até as 10 horas e a categoria espera que o governo abra uma mesa de negociação das reivindicações exigidas e informam que, caso não haja nenhum tipo de negociação, os servidores devem fazer novas paralisações.