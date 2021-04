Vereador Byron acompanha vacinação de pessoas com down e autismo









19/04/21 - 06:30:37

O vereador da capital sergipana, Sargento Byron (Republicanos), fundador do Projeto Estrelas do Mar, acompanhou o último dia de imunização das pessoas com síndrome de down e autismo, organizada no Parque dos Cajueiros. O parlamentar parabenizou a organização da Prefeitura de Aracaju, que, desde a última terça-feira, 13, montou um esquema de vacinação que incluiu todas as pessoas que se enquadram no perfil.

Durante os quatro dias, foram disponibilizadas, pelo governo do estado, cerca de 400 doses para a vacinação das pessoas com down e autismo a partir dos 18 anos. Para aqueles que não puderam se dirigir até o drive-thru organizado no Parque, a vacinação poderia ser realizada diretamente nas instituições do terceiro setor espalhadas pela cidade. Para isso, a entidade teve que sinalizar à Secretaria Municipal da Saúde informando a necessidade da aplicação no local.

Byron reconheceu a eficiência da estrutura montada para a vacinação do grupo. “A Prefeitura se sensibilizou com as necessidades do grupo. A forma como essa campanha foi montada proporcionou que todas as pessoas, independente da sua condição de vulnerabilidade econômica, pudessem receber a primeira dose da vacina. Estou aqui para reforçar os meus agradecimentos a todos que fizeram parte deste momento, que só está iniciando. Precisamos avançar ainda mais para que todas as pessoas com síndromes, transtornos e deficiências que fragilizam o sistema imunológico ou as tornam mais vulneráveis ao contágio devido às suas condições que dificultam o cumprimento das medidas de proteção possam ser contempladas”, lembrou o parlamentar.

Byron aproveitou para parabenizar todos os profissionais da saúde envolvidos. “No Parque dos Cajueiros, pudemos conversar com um grupo de estudantes residentes da Unidade de Saúde da Família do Hospital Universitário que estavam trabalhando na vacinação das pessoas com down e autismo. Em nome deles, reforço a minha gratidão a todos os trabalhadores da Saúde envolvidos na imunização dos cidadãos. Fiquei muito feliz com o comprometimento de cada um”, disse.

Por Pábulo Henrique