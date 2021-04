APLICAÇÕES DO AGRONORDESTE MANTÊM OCUPAÇÃO PARA 4,8 MIL PESSOAS EM SERGIPE









20/04/21 - 11:41:44

Foram aplicados R$ 109,4 milhões para desenvolver a bovinocultura de leite. No território Sergipana do São Francisco, que totaliza nove municípios

As aplicações do Banco do Nordeste, no âmbito do Programa Agronordeste, em 2020, somaram R$ 3,38 bilhões, gerando novos empregos ou mantendo os já existentes para 132.872 pessoas.

Lançado em 2019 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Agronordeste é um plano de ação que objetiva impulsionar o desenvolvimento econômico e social sustentável do meio rural da Região.

Os investimentos do Agronordeste totalizaram, ainda, R$ 4,50 bilhões em Valor Bruto da Produção (VBP), R$ 2,45 bilhões em Valor Agregado/Renda, R$ 663,70 milhões no aumento de salários e R$ 487,20 milhões em tributos arrecadados na Região.

Os impactos do programa abrangeram 230 municípios, dos nove estados do Nordeste e do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que constituem área de atuação do Banco.

Segundo pesquisa do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do BNB, a pecuária foi o setor com maior percentual na geração/manutenção de empregos e alcançou 62,78% do total. Já a infraestrutura, caracteristicamente mais intensiva em capital, atingiu 46,61% do VBP; 42,48% do Valor Agregado/Renda; 38,76% no volume de salários e 68,98% na geração total de tributos.

Em termos nacionais, os investimentos realizados no programa impactaram em R$ 12,95 bilhões no VBP, R$ 6,59 bilhões no Valor Agregado/Renda, R$ 2,05 bilhões no montante de salários e R$ 1,30 bilhão na geração de tributos. A geração ou manutenção de ocupações, no país, beneficiou 227,09 mil pessoas.

Foram beneficiados 15 territórios: Médio Mearim, no Maranhão; Alto Médio Canindé, no Piauí; Sertões do Crateús e Inhamuns e Vale do Jaguaribe e Quixeramobim, ambos no Ceará; Vale do Açu, no Rio Grande do Norte; Cariri da Paraíba, na Paraíba, e Moxotó, em Pernambuco; Araripina, também em Pernambuco; Batalha, em Alagoas; Sergipana do São Francisco, em Sergipe; Irecê, Jacobina e Feira de Santana, os três na Bahia; Januária e Salinas, em Minas Gerais; e Meio-Norte Capixaba, no Espírito Santo.

Sergipe

Com recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o AgroNordeste aplicou, em Sergipe, montante de R$ 109,4 milhões no território Sergipana do São Francisco. Os impactos alcançaram R$ 132,37 milhões em Valor Bruto da Produção (VBP), R$ 74,66 milhões em Valor Agregado/Renda, R$ 22,94 milhões em salários e R$ 9,28 milhões em tributos. Foram gerados ou mantidos 4.869 empregos no território de Sergipe, que compreende a atividade da bovinocultura leiteira nos municípios de Canindé de São Francisco, Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Itabi, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha.

O estudo do Etene pode ser acessado pelo link bnb.gov.br/etene/avaliacao-de-politicas-e-programas.

Fonte BNB