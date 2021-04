BOLETIM DO CORONAVÍRUS EM ARACAJU REGISTRA 433 NOVOS CASOS E 12 ÓBITOS









20/04/21 - 05:04:07

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 19h desta segunda-feira, 19, foram imunizadas 105.646 pessoas contra a covid-19.

A SMS informa também que foram registrados 433 novos casos de covid-19 na capital e 12 óbitos. Sendo seis homens: 42 anos (óbito dia 7); 91 anos (óbito dia 16); 62 anos (óbito dia 16); 86 anos (óbito dia 18); 67 anos (óbito dia 18). Todos sem registro de comorbidades, e outro com 59 anos, transtorno psiquiátrico (óbito dia 16). Houve ainda o de seis mulheres: 81 anos, obesidade (óbito dia 17); 78 anos, acidente vascular encefálico (óbito dia 17); 62 anos, hipertensão, diabetes e obesidade; 91 anos, hipertensão; 85 anos, diabetes, doença cardiovascular crônica; 68 anos, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia. Essas vieram a óbito dia 18.

Dos novos casos confirmados, 227 são mulheres, com idades entre sete e 90 anos; e 206 homens com idades entre um e 94 anos.

Com isso, sobe para 94.529 o número de pessoas diagnosticadas com covid-19 em Aracaju. Dessas, 413 estão internadas em hospitais; 3.310 estão em isolamento domiciliar; 89.229, que estavam infectadas já estão recuperadas; e 1.577 foram a óbito.

Há 28 pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame.

Foram descartados 85.431 casos do total de 179.988 testes.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça que, apesar da campanha de imunização ter iniciado, os cuidados devem continuar sendo seguidos, incluindo o uso de máscara, manter o distanciamento social, bem como do hábito de lavar as mãos e do uso de álcool gel.