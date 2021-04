Capela realiza audiência e apresenta orçamentos que incentivam modernidade









A Prefeitura Municipal de Capela apresentou na última segunda-feira, 19, com transmissão multiplataforma através do Youtube e Facebook, a primeira audiência pública de apresentação do Plano Plurianual (PPA) e das leis Orçamentária Anual (LOA) e de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Realizada de forma virtual neste ano, em decorrência dos decretos que inibem a circulação de pessoas devido à transmissão da Covid-19, a audiência tem por objetivo incentivar a participação popular no processo de elaboração orçamentária. Durante a transmissão, as sugestões e perguntas dos internautas contribuíram para a democratização do processo.

Entre os itens apresentados, destacam-se diversos planos de infraestrutura, a exemplo dos inúmeros projetos de ampliação, reforma e construção de unidades escolares da educação infantil e do ensino fundamental, dos matadouros públicos, de mercados e feiras, de poços artesianos, entre outros.

Também estão previstos investimentos na urbanização, a partir da abertura, pavimentação e recuperação de ruas, avenidas, praças, calçadões, parques e jardins, além da construção de unidades habitacionais. Somam-se também os investimentos em promoção do turismo, de incentivo ao desporto e ao lazer e de fortalecimento da agricultura familiar.

Participação popular

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak, comemorou a realização da audiência, ressaltando que o modelo virtual promete aprimorar a participação da população no debate. “Contamos com uma equipe técnica capacitada, que pôde dar início à construção desses orçamentos de maneira muito responsável e comprometida com o futuro de Capela. Tenho certeza que estamos no caminho certo e que a participação popular fortalecerá ainda mais a consolidação de uma Capela mais moderna e justa para todos”, ressaltou.

Os interessados em opinar, debater e apresentar novas ideias para o município, podem acessar o site http://capela.se.gov.br/audiencia-publica-on-line-ldo-loa-ppa/ e preencher o formulário de sugestões para a posterior avaliação da gestão.

