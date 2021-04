CRP19 é eleito para presidência do Conselho Estadual de Assistência Social









20/04/21 - 13:33:33

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe – 19ª Região (CRP19) foi eleito como entidade titular do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) para gestão 2021-2023. A eleição aconteceu no dia 26 de março, em um fórum no ambiente virtual que contou com a participação de 28 instituições de diversos segmentos da sociedade.

“A nossa participação enquanto o Conselho de Classe, no âmbito do Conselho Estadual de Assistência Social, está assegurada pelo princípio de que a sociedade civil organizada precisa estar representa nesses espaços de controle social e de tomada de decisões que são impactantes para a vida, para a organização desse sistema, que é o SUAS como um todo, assim como também impactante para aqueles que precisam desse sistema, que são os usuários. No CEAS, o CRP19 está no segmento que representa os trabalhadores”, explica Vacarezza.

Em votação, logo após posse, o Conselho de Psicologia foi eleito para presidência do CEAS. A representante do CRP19, psicóloga Eleonora Vacarezza, integra ainda a Comissão de Norma e Ética.

“Durante o processo de eleição a nossa autarquia foi um dos segmentos mais bem votados entre as entidades representantes de segmentos. Esse movimento foi marcado pelo diálogo que foi estabelecido e a credibilidade do CRP19 diante das entidades presentes e, também, dos usuários. Colocamos o nome do Conselho de Psicologia de Sergipe para eleição para presidência do CEAS por entender que o papel da autarquia [CRP19] é proteger a nossa a profissão, de certa forma proteger os trabalhadores da Psicologia que fazem parte desse sistema, assim como também os usuários que acessam os serviços ofertados por psicólogas e psicólogos, além do serviço social, nossos grandes parceiros. Neste primeiro mês já realizamos algumas ações que visam a estruturação do Conselho, funcionamento e andamento das atividades e assim esperamos uma excelente gestão nos próximos três anos”, pontuou a presidente do CEAS.

O CEAS é um instrumento fundamental de deliberação da política de Assistência Social em Sergipe. Entre suas atribuições, o conselho tem papel de exercer o controle social, fiscalizando as ações do Poder Executivo no campo da execução da política de assistência social. Paritário, o conselho é constituído por nove representantes do poder público estadual e nove da sociedade civil, sendo três representantes de entidades representativas dos trabalhadores do SUAS, três organizações que atuam no campo da assistência social e três usuários do SUAS.

Por Amália Roeder

Assessoria de Comunicação