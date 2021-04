Dia das Mães: RioMar Aracaju sorteia cinco iPhones 12 Pro 128GB









20/04/21 - 15:11:38

Válida de 22 de abril a 16 de maio, a campanha promocional acontece nas lojas físicas e online do shopping e brinda as mães com o lançamento da Apple

Maio está chegando e o RioMar Aracaju já se prepara para homenagear as grandes estrelas do mês! Buscando sempre enaltecer o Dia das Mães como uma data superespecial, o shopping aposta na tecnologia, uma ferramenta que nos últimos tempos tem possibilitado à mãe moderna manter-se conectada com tudo que está a sua volta.

Por isso, através da campanha ‘Dia das Mães 2021 do RioMar Aracaju’, o empreendimento irá sortear 5 iPhones 12 Pro 128GB, o mais novo lançamento da Apple, que chegou ao mercado com recursos inovadores, entre eles velocidade 5G, tecnologia LiDAR, sistema de câmera PRO e gravação em Dolby Vision. Um sonho de consumo que toda mãe moderna vai amar ganhar de presente.

Segundo Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar, a campanha visa prestigiar a todas as mulheres que são mães e usam a tecnologia como aliada na execução das múltiplas tarefas. “É cada vez mais comum ver mães de todas as idades ligadas em tecnologia, conectadas a equipamentos que facilitam a vida de quem tem uma rotina corrida e atribulada. Sendo assim, para uma mãe tecnológica, nada melhor que um presente de última geração”, explica a gerente.

Como participar

Para dar esse presentão à mamãe, é simples: nas compras acima de R$150 realizadas entre os dias 22 de abril e 16 de maio, nas lojas físicas e online do shopping, basta cadastrar o cupom fiscal no app RioMar Aracaju Online, para gerar o número da sorte e concorrer ao prêmio. A apuração será realizada pela Loteria Federal no dia 19 e o resultado será divulgado no dia 20 de maio, às 14h.

Para inspirar filhos, netos, esposos e sobrinhos na escolha do presente, o RioMar Aracaju irá contar com um espaço cenográfico tecnológico composto por hologramas e painéis de LED, com exposição de produtos que podem ser encontrados nas lojas físicas e na plataforma digital. O espaço ficará aberto à visitação do público na Praça de Eventos Mar, durante o período da campanha e no horário de funcionamento do shopping.

Já na plataforma digital www.riomararacaju.com.br, o cliente irá encontrar uma curadoria especial, com dicas de presentes que vão até 50 e 100 reais, e acima de 100 reais. Ofertas incríveis que cabem no bolso de quem pretende presentear as mães com muito estilo, além da possibilidade de levar um iPhone 12 para a mamãe!

Compras online

Acessando o aplicativo ou o site riomararacajuonline.com.br o consumidor encontra diversas sugestões para presentear sem precisar sair de casa mais. São mais de 4 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia. O RioMar Aracaju Online atende a todos os bairros de Aracaju, com entrega em até 24 horas. Na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 75 o frete é grátis.

Da assessoria

Fotos Divulgação