Edvaldo participa de Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade









20/04/21 - 13:53:11

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, nesta terça-feira, 20, do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana. Em sua 99ª edição, o evento virtual reuniu gestores e especialistas de todo o Brasil para, de forma articulada, discutir as questões que envolvem o transporte público a nível nacional. Presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo foi um dos debatedores do encontro, no eixo “Recursos para o desequilíbrio dos contratos para o transporte público”, ao lado do presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Otávio Vieira, e do deputado federal, Ricardo Barros, líder do governo federal no Congresso Nacional.

“Estou no meu quarto mandato como prefeito e há anos trabalhamos sobre esse tema, que possui inúmeras complexidades. O sistema de transporte coletivo do nosso país vem sofrendo e com a pandemia do coronavírus isso foi potencializado, visto que houve um impacto violento no transporte público. Precisamos abrir debates sobre o tema, que devem considerar, primeiro, o momento atual da crise, segundo, a forma como o transporte coletivo do Brasil foi planejado, e, terceiro, a equação do subsídio, hoje, financiado basicamente pela população, que utiliza os serviços. Como disse, é uma situação complexa e que exige de nós muita capacidade e união para resolver o problema. É necessário que os entes federativos se somem para encontrar soluções, assim como também é fundamental que se discuta a necessidade de destinação de auxílio para o transporte coletivo”, destacou Edvaldo.

Em sua participação, o prefeito de Aracaju e presidente da FNP também ponderou sobre a necessidade imediata de apresentação de ideias concretas, que possam fornecer soluções de curto, médio e longo prazos para a crise já instalada no setor de transporte, em virtude da pandemia. “Nós, prefeitos, estamos muito sensibilizados porque estamos na ponta. Se essa crise se aprofundar, são as cidades que sentirão o maior impacto. A pandemia evidenciou a fragilidade do nosso sistema e deixou claro que, não tem como o financiamento do transporte ser feito pelos municípios, que ficam com a fatia menor dos impostos arrecadados e que já possuem encargos imensos. Então, precisamos apresentar ideias concretas, que busquem resolver, definitivamente, as questões do transporte coletivo, o transformando em um sistema planejado”, apontou Edvaldo.

O deputado federal Ricardo Barros concordou com a necessidade do aprofundamento das discussões em torno do tema. Ele reconheceu o problema do transporte público e defendeu uma maior articulação entre os representantes do setor, por uma mobilização maior “em favor de melhorias e do apoio da sociedade e dos entes públicos”, disse.

Presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Otávio Vieira ressaltou que, nos últimos 25 anos, o setor conviveu com um déficit permanente. Ele afirmou que “é preciso reconstruir esse serviço de transporte, dando sustentabilidade definitiva para ele”. Otávio também enfatizou que “é necessário construir um novo marco legal do transporte e que a proposta passa pela revisão dos contratos e da política tarifária”.

O presidente da NTU lembrou, ainda, as dificuldades enfrentadas pelo transporte público, que chegou em dezembro de 2020, de acordo com ele, com 60% da demanda. Otávio frisou também que o prejuízo no último ano foi de R$12 bilhões e que o setor “pede socorro”. “Esperamos uma ajuda que até hoje não veio. Discutimos inúmeras vezes com o governo federal, com o apoio da FNP, e nestas discussões, fornecemos informações para mostrar todas as dificuldades que estávamos vivendo”, reiterou, informando que nos meses de janeiro e fevereiro deste ano houve nova redução de demanda, em torno de 50% da média nacional.

Fórum Nacional

Criado em junho de 1990, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana tem como objetivo central discutir as questões que envolvem o transporte público brasileiro. Desde sua fundação, ele articula gestores, secretários, especialistas e a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) para debater a temática.

Fotos: Ana Lícia Menezes/PMA