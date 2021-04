Estudantes celebram aprovações em universidades públicas









20/04/21 - 06:08:45

Os estudantes do Centro de Excelência Master deram um show de aprovações, mais uma vez, no resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). No total, foram 168 alunos aprovados em universidades públicas brasileiras, sendo 121 apenas na Universidade Federal de Sergipe (UFS), e 26 deles para o curso de Medicina. O destaque ficou para a aluna Alice Caroline Alves da Silva, que conquistou o primeiro lugar em Medicina na UFS, além dos 1º e 2º lugares no curso de Medicina da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB/BA), dos alunos João Victor Cunha Melo e Yasmin Silva Carvalho, respectivamente. Devido à pandemia da Covid-19, a comemoração aconteceu de forma virtual, por meio da ‘Rádio Master – Show de Aprovações’, uma live no canal do YouTube da escola, que relembrou os antigos anúncios de resultado de vestibular, realizados por meio do rádio. Sucesso!

Sobre o Centro de Excelência Master

Experiente na arte de ensinar, o Centro de Excelência Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

Foto: Divulgação

