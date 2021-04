Estudantes desviam adversidades e são aprovados em cursos na UFS









20/04/21 - 14:21:19

Após a divulgação do resultado dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 1.087 estudantes da Rede Pública Estadual de Educação garantiram uma vaga nas cadeiras das universidades públicas do país. Alguns exemplos chamam a atenção pela história de vida do aluno, como é o caso de dois sergipanos das cidades de Carira e Aquidabã.

Em Carira, Região Oeste de Sergipe, o Colégio Estadual Professor Artur Fortes foi o lugar que acolheu o jovem Arthur Douglas de Lima durante o período em que estudou o Ensino Médio. Ele foi aprovado em 1º lugar no curso de Administração, na Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Itabaiana. Arthur não é somente um aluno comum; é também um morador carirense muito atencioso e participativo na cidade, além de conhecido pela população em função de uma popularidade que chama a atenção.

“Ele desafia todos os limites e vai em busca dos objetivos. Mora sozinho e tem o apoio dos tios. É um menino que sempre está ali disposto a ajudar as pessoas e fazer o bem. Então, é por isso que todos nós da cidade de Carira estamos muito felizes com essa aprovação de Arthur. Ele agora é o mais novo universitário em Administração, e essa conquista está sendo dividida com toda a sociedade carirense”, declarou a professora Martha Soraya, que leciona Língua Inglesa. Em um vídeo publicado pelo próprio aluno, ele comemora a conquista agradecendo aos professores e a toda a comunidade escolar da unidade Artur Fortes, que, para ele, fez parte dessa aprovação. “Estou ao vivo neste vídeo para falar a vocês que quero agradecer a todos os professores que me ensinaram desde o pré. Fiz o meu trabalho e derramei o meu suor para isso. Agradeço muito a todos”, disse.

Arthur é aquele aluno que sempre gostou de ajudar a escola e auxiliar os professores. Para Martha Soraya, o que o destacava dos demais era o estilo espirituoso e religioso. Enquanto falava do aluno, Martha recordava um momento em que Arthur dizia: “Eu tenho uma vontade muito grande de aprender”. Com dificuldade de fala e outras deficiências, o jovem também era atendido na Sala de Recursos, um ambiente direcionado a alunos com necessidades específicas de ensino-aprendizagem, cujo atendimento era realizado por Joilda Martins, professora da sala de recursos.

Outro exemplo de superação veio do município de Aquidabã, no Agreste sergipano. Ernando Santos de Andrade é um homem de 55 anos que acaba de ser aprovado em Ciências Contábeis, na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Segundo Carlos Alberto Matos Lima, coordenador do Polo do Pré-Universitário em Aquidabã, Ernando frequenta as aulas do curso preparatório para o vestibular desde o ano de 2014, e de lá para cá, carrega o desejo de estudar contabilidade, e só desistiu quando conseguiu.

Foram sete anos consecutivos fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tentando entrar para o curso, porém, Ernando contou que concluiu o Ensino Médio em 1985, e por isso, a dificuldade de relembrar muitos conteúdos. Foi no Pré-Universitário que Ernando encontrou a oportunidade para revisar os assuntos. “A minha sorte foi o Pré-Universitário, porque depois de muito tempo eu comecei a ir e revisar os assuntos. Agradeço primeiramente a Deus e depois aos professores por poder realizar esse sonho”, disse.

Para Carlos Alberto, coordenador do polo, desde a época de implantação do Preuni no município, Ernando vinha realizando as provas do Enem. “Ele tem um problema físico, mas superou todos esses obstáculos e nunca desistiu. É assíduo às aulas e um exemplo para todos os demais alunos do Pré-Universitário e também de Aquidabã”, ressaltou.

Laércio Vicente Nobre, aluno do Colégio Estadual Delmiro de Miranda Britto, localizado no município de Canindé do São Francisco, saía todos os dias do Assentamento Santa Cruz, que fica na divisa entre Poço Redondo e Canindé, onde mora com a família, para frequentar as aulas na unidade de ensino. Mas depois da pandemia, tudo mudou e o desânimo atingiu Laércio de tal forma que o fez avisar aos professores que repetiria o ano letivo. “Quando decidi comunicar aos meus professores que iria repetir o ano letivo, eles não aceitaram a minha escolha, e fico grato por isso. Apesar da minha insistência em querer repetir, minha professora Carla continuou dando o apoio que eu precisava. Foi aí que consegui juntar as forças que tinha e comecei a estudar, assistindo a videoaulas e praticando redação”, confessou o jovem.

Laércio foi aprovado em Letras – Inglês na Universidade Federal de Sergipe (UFS). A princípio, ele não aguardava uma boa pontuação; e depois que a obteve, ainda assim hesitou. “Chegado o dia do Enem meu coração estava a mil. Eu não tinha nenhuma esperança de conseguir uma boa nota, até porque não me sentia pronto, mas fui nos dois dias assim mesmo. Consegui uma boa nota para Letras. Então me motivaram para ir para o SISU onde consegui uma vaga”, declarou entusiasmado.

Número de aprovados cresce

De acordo com Gisele Pádua, coordenadora do Pré-Universitário, no ano passado a Rede Pública Estadual aprovou 1.067 no Sisu. Este ano, o número cresceu para 1.087, e tende a aumentar conforme sejam divulgados outros resultados. Por isso, para Gisele, o momento é de comemorar o resultado de uma batalha travada pelos educadores, familiares e estudantes. “Em um ano com tantas adversidades, estamos comemorando cada resultado com muita felicidade. Esse é o momento de agradecer a todos os professores, articuladores, coordenadores de polo e equipe técnica que fazem o programa Pré-universitário ser um sucesso. A equipe conseguiu se reinventar muito rápido para que os nossos estudantes não desanimassem. Foram lives, plantão do Enem, simulados comentados, oficinas de redação, simulados online, revisões e muitas horas de dedicação. Os nossos estudantes são vitoriosos e estão mostrando o resultado positivo de todo o esforço deles. A lista de aprovados está só começando”, concluiu.

Os estudantes aprovados na Universidade Federal de Sergipe (UFS) devem realizar a pré-matrícula institucional entre os dias 19 e 23 de abril de forma online no site da instituição: http://www.ufs.br/conteudo/67081. A pré-matrícula destina-se à entrega da documentação que for exigida para a demanda pela qual o candidato está ingressando. Todos os documentos necessários estão listados no Anexo I do Edital nº 19/2021/Prograd. O candidato que não efetivar a pré-matrícula institucional será considerado desistente para todos os efeitos, sendo convocado outro candidato para a ocupação da vaga.

Assessoria de Comunicação da SEDUC