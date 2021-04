Governador Belivaldo é vacinado contra Covid-19 em Aracaju









20/04/21 - 11:28:54

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), 61 anos, recebeu na manhã desta terça (20) a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação contra a Covid-19 para a faixa etária de 60 iniciou neste domingo (18) na capital.

A aplicação foi realizada no drive-thru do Parque Augusto Franco, em Aracaju. “Graças a Deus chegou o grande dia. Na semana em que entrei no grupo prioritário dos ‘jovens’ com 61 anos, eu pude receber a primeira dose contra a Covid-19. Um momento de bastante emoção para mim e que eu vou continuar lutando para que aconteça o mais rápido possível para todos os sergipanos”, disse o governador.