Grupo Tiradentes e Conselho de Psicologia discutem sobre mercado de trabalho









20/04/21 - 06:00:48

Com o objetivo de entender o cenário do mercado de trabalho, conhecer as percepções e a visão do conselho de classe em relação às formações, o Vice-Presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento esteve em reunião virtual com representantes do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe.

Durante o encontro, os Conselheiros Naldson Melo (presidente), Jameson Silva (Vice-Presidente), Alberto Orge (Tesoureiro) receberam informações acerca do trabalho que vem sendo desenvolvido na formação dos alunos, relacionado às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Segundo Saumíneo Nascimento, entre a Faculdade São Luís de França e Unit, o Grupo Tiradentes possui, atualmente, 900 estudantes de Psicologia.

“Temos um desafio gigante que é a questão da curricularização da extensão universitária, que é um trabalho diferente da extensão tradicional, em que o trabalho de extensão vai exigir que nós tenhamos um protagonismo transformador dessa formação do aluno”, ressalta Saumíneo.

O Conselheiro Presidente do Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região, Naldson Melo, ressaltou que em 2020, o CRP19 realizou reuniões com as coordenações de cursos de Psicologia no Estado, junto com a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia-ABEP, com o intuito de discutir as formações das Instituições de Ensino Superior – IES.

“Nós temos ciência, e preocupação, por entender que em dois ou três anos, profissionais estarão atuando e quanto melhor a qualidade da formação, melhor será a atuação desse profissional e por consequência, excelência no atendimento à sociedade”.

A atualização do cadastro do CRP 19, indica que atualmente Sergipe conta com 3.032 profissionais inscritos. Segundo Naldson, a pandemia apresentou um novo cenário do mercado de trabalho para profissionais da Psicologia.

“A pandemia incentivou alguns profissionais que não estavam registrados a reativar o seu registro. Muitos egressos que após a conclusão do curso não solicitaram por não ter ocupação na área, agora estão entrando com pedido. Outros reativaram por conta do surgimento de várias possibilidades de trabalho, inclusive na linha de frente de combate ao coronavírus”, informou.

Participaram ainda da reunião a professora Angélica Piovesan, coordenadora operacional do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes, a professora Marcela Teti, coordenadora pedagógica do curso de Psicologia na Faculdade São Luís de França e o gerente administrativo do CRP 19, Henrique Mendonça.

Além do Conselho Regional de Psicologia, a Vice-Presidência de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes já esteve com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SE) e dos Conselhos Regionais de Educação Física, Farmácia, Enfermagem, Medicina e Fisioterapia. A próxima reunião será com o Conselho Regional de Administração.

Assessoria de Imprensa