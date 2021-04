Laranjeiras: prefeitura paga parte dos atrasados dos servidores nesta quarta, 21









20/04/21 - 06:30:38

A Prefeitura de Laranjeiras e os representantes dos sindicatos dos servidores municipais, dos professores e Associação da Guarda Municipal fecharam ontem, 19, um acordo coletivo, que prevê a quitação de débitos referentes ao 13º e o salário do mês de dezembro de 2020, deixados pela gestão anterior. A dívida chega a aproximadamente R$ 10 milhões. O pagamento dos trabalhadores que recebem pelo Banese deve entrar nas contas já nesta quarta-feira, 21. Quem recebe por outras instituições bancárias, o prazo se estende por mais 48h.

O acordo firmado entre o prefeito José de Araújo (Juca) e os representantes das classes trabalhadoras consiste em efetuar o pagamento do 13º integral nesta quarta-feira e o salário atrasado de dezembro/2020 em março de 2022, também de forma integral. Os recursos utilizados para honrar o compromisso com o servidor público serão da arrecadação do IPTU de 2021 e 2022.

“Valorizar o servidor é o compromisso da nossa gestão. Conseguimos fechar um acordo com os representantes das classes trabalhadoras e neste mês de abril vamos pagar duas folhas (13º de 2020 e o salário do mês), assim como antecipar a metade do 13º de 2021 para os trabalhadores que fazem aniversário neste mês. Serão mais de R$ 10 milhões injetados na economia local. Isso sem contar com as folhas de janeiro, fevereiro e março também pagas em dia, juntamente com metade do 13º de 2021”, destacou Juca.

O gestor lembrou que essa não é a primeira vez que ele assume débito com servidores de gestões passadas, e lamenta que esses atrasados prejudicam o andamento de obras e projetos importantes para a população. “Em 2013, paguei os atrasados da ex-prefeita Ione Sobral e agora de Paulão. Porém, quando saí da prefeitura em dezembro de 2016, não deixei uma folha atrasada, nem tampouco essa dívida astronômica que herdamos agora, por que temos compromisso e fazemos uma gestão responsável e transparente”, ressaltou.

ASCOM PML.