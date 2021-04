Live esclarece dúvidas de contribuintes sobre Imposto de Renda









20/04/21 - 15:33:21

Evento da UNINASSAU irá alertar sobre os erros ao declarar

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza, nesta terça-feira, 20, às 19h, uma live para esclarecer as dúvidas sobre Imposto de Renda (IR). O evento, coordenado por meio dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, tem por objetivo orientar os contribuintes sobre a declaração, além de identificar os principais erros cometidos com relação ao IR.

O coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis na UNINASSAU Aracaju, Paulo Sérgio Melo, explica que o objetivo do evento é causar impacto nos participantes, fazendo com que eles percebam onde erram no momento de declarar. “Queremos informar, instruir, e não simplesmente incentivar ou ajudar a pessoa a declarar imposto de renda. É importante que o contribuinte saiba o que pode ou não inserir na declaração. Um exemplo é a inserção de dependentes. Nem todas as pessoas estão qualificadas para ser dependentes na declaração de IR, por não se enquadrarem na legislação”, observa o professor.

A live contará com a participação do professor da UNINASSAU, Sérgio Ricardo Rezende, e do integrante do Conselho Regional de Administração de Sergipe – CRA – SE, Alex Santos. Os interessados em participar podem realizar as inscrições por meio do site extensao.uninassau.edu.br.

Por Suzy Guimarães