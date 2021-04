PMA ALINHA REFORÇO DAS FISCALIZAÇÕES PARA O FERIADO DESTA QUARTA-FEIRA,21









20/04/21 - 14:35:55

Com o feriado de Tiradentes, nesta quarta-feira, 21, a Prefeitura de Aracaju intensificará as fiscalizações na faixa litorânea visando o cumprimento das medidas previstas no decreto municipal, para conter a disseminação do coronavírus. Para isso, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) preparou um esquema reforçado de monitoramento, com a atuação integrada dos seus órgãos operacionais, durante todo o dia.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, destaca que continuam proibidas as atividades nas faixa litorânea da capital. “Nosso esquema de fiscalização contemplará o monitoramento reforçado no Terminal da Atalaia, além dos bares nas faixas de areia, que poderão funcionar, apenas, no sistema delivery [entrega] e take away [retirada], sem consumo no local”, frisou.

As averiguações serão realizadas por equipes da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), da Defesa Civil e do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju). ” O Procon Aracaju estará atuando nos estabelecimentos localizados na rodovia, de maneira a assegurar o cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas pelo Poder Executivo e demais determinações”, indicou o secretário.

O gestor alerta para a necessidade de compreensão por parte da população, em decorrência da gravidade da pandemia. “As pessoas devem compreender que o foco da fiscalização na praia ocorre não simplesmente em razão de uma ou duas pessoas estarem caminhando na faixa de areia, mas sim porque a praia é de todos e não é viável que, nesse momento, todos possam usufruir desse espaço. Esse fluxo acarretaria situações de risco de contaminação, como possíveis aglomerações e maior circulação de pessoas em diversos espaços, ampliando as chances de contaminação”, pontuou Luís Fernando Almeida.

A Guarda Municipal, além de estar integrada às ações voltadas à faixa litorânea, também atua, diariamente, na fiscalização do cumprimento do toque de recolher; nos terminais; e na segurança que envolve o esquema de vacinação nas unidades de saúde, para as quais a corporação estará dando cobertura.

