POLICIAIS DO GETAM LOCALIZAM CORPO BOIANDO EM AÇUDE DE ITABAIANA









20/04/21 - 07:57:13

Policiais do Grupo Especial Tático de Motos da Polícia Militar (Getam) localizaram na manhã desta terça-feira (20) um corpo boiando no Açude da Marcela, localizada no município de Itabaiana.

Os policiais estiveram no local e aguardam a chegada do corpo de bombeiros para retirar o corpo da água.