Prefeitura alerta população sobre os cuidados durante o “outono viral”









20/04/21 - 07:44:31

Com o término do verão, tem início um período crítico no que diz respeito às doenças respiratórias, conhecido como “outono viral”, quando há um aumento da incidência de doenças como rinite, sinusite, gripes e resfriados, além de infecções respiratórias, principalmente em crianças e idosos.

Com isso, os cuidados durante este período devem ser reforçados. O médico William Barcelos, coordenador da Rede de Atenção Primária à Saúde (Reap), destaca que, devido à pandemia, é necessário ter ainda mais cautela para prevenir as síndromes gripais.

“Infelizmente, neste momento de pandemia, o outono viral preocupa muito a gente. Como os sintomas iniciais são os mesmos, as pessoas serão todas atendidas como covid, o que pode sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde”, esclarece o médico.

William destaca que as pessoas que já têm rinite ou sinusite devem ficar atentas, pois a própria condição climática facilita o aumento dos sintomas gripais. “É importante ter cuidado para evitar o surgimento de bolores e fungos, que podem piorar ainda mais para quem já apresenta algum problema respiratório. Também é fundamental se vacinar contra a H1N1, respeitando o intervalo de 15 dias caso tenha tomado a vacina contra covid”, ressalta.

Reforçar os cuidados

Atualmente, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem verificado uma diminuição das doenças virais, situação que está sendo atribuída aos cuidados adotados para conter a covid-19. Por exemplo, as crianças não estão indo à escola, as pessoas estão evitando aglomerações e há as medidas de distanciamento instituídas nos decretos que estão corroborando para que isso aconteça.

A assessora técnica da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde, Ana Régia de Andrade, informa que as equipes já são preparadas para atender a demanda que aumenta neste período, e isso não está acontecendo.

“Este ano, a gente percebe que esse número está reduzindo, e isso está sendo associado às medidas restritivas para conter a covid-19. O que acaba sendo um ponto positivo, pois ajuda a não sobrecarregar o sistema de saúde que já está com uma demanda imensa por causa da covid”, relata.

Ana Régia orienta que as pessoas continuem sendo rigorosas com os cuidados, lavando sempre as mãos, evitando aglomerações, usando máscara. Que se alimentem e se hidratem bem, para manter o sistema imunológico fortalecido, para não necessitar de atendimento hospitalar.

“A gente sabe que os hospitais estão cheios por causa da covid, então é importante evitar a contaminação por outros vírus, pois há o risco de ir ao atendimento e acabar contraindo a covid também”, pondera.

Porém, caso seja necessário atendimento médico, Ana Régia destaca que as equipes estão a postos e os hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão equipados para atender quem necessitar. “Mas nosso apelo é que a população reforce os cuidados, para que os números continuem diminuindo”, reforça.

Foto André Moreira