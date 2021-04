Presidente da Alese, Luciano Bispo, recebe superintendente do Ibama









20/04/21 - 15:24:19

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu na manhã desta terça-feira, 20, a visita do novo superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama/SE, Fausto Leite e o agente de fiscalização ambiental, João Batista de Almeida.

A visita de cortesia teve por finalidade, estreitar os laços com a Alese. “As forças federais devem se coadunar com as forças estaduais visando a melhoria para o estado de Sergipe. A união faz a força e o presidente Jair Bolsonaro decidiu que todos os órgãos federais têm que agir de forma uníssona e como nós somos de Sergipe, estamos trazendo todos os órgãos estaduais para um trabalho conjunto”, ressalta.

Fausto Leite acrescentou que além das visitas aos poderes, está visitando todos os prefeitos sergipanos para informar que o Ibama, embora seja uma instituição fiscalizadora, faz um trabalho educativo. “Nosso objteivo é também educar o meio ambiente e através dessa educação, poderemos evitar as multas. Eu sou sergipano de Nossa Senhora do Socorro e essa é a forma de trazer um órgão federal em benefício dos sergipanos”, enfatiza.

O presidente Luciano Bispo destacou a indicação de Fausto leite para a superintendência do Ibama . “Eu conheço Fausto de longas datas e é uma alegria saber que assumiu o Ibama aqui em Sergipe e quero parabenizar a sua indicação, acreditando que fará um grande trabalho pois ele conhece muito bem Sergipe, sabe lidar com o povo sergipano e eu não tenho dúvida que, quem apontou o nome de Fausto acertou porque o Ibama é um órgão fiscalizador e ter uma pessoa como Fausto, vai dar uma equilibrada”, entende.

Por Aldaci de Souza

Foto: Joel Almeida