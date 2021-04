PROJETO DE LEI SOLICITA MEIA TARIFA PARA IDOSOS EM ESTACIONAMENTOS









O deputado estadual Talysson de Valmir (PL) apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Projeto de Lei 141/2019, que trata do direito do pagamento de meia tarifa, nos estacionamentos, aos idosos em Sergipe. O documento ainda passará pelas Comissões Temáticas da Alese, para depois entrar na pauta de votação.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa é importante, principalmente para os idosos já aposentados que, de forma constante, sofrem com os efeitos da queda da sua produtividade, com cortes em suas aposentadorias e com aumento de despesas com as necessidades que surgem junto com a melhor idade.

“Sabemos das dificuldades financeiras que os nossos idosos têm enfrentado, seja por cortes na aposentadoria, por gastos para cuidar da saúde e demais gastos que aparecem nas famílias. Então, é preciso que o Estado ofereça, dentre outras coisas, meios de garantir a esse público direitos básicos, como, neste caso, o da locomoção. Com a meia tarifa em estacionamentos, buscamos facilitar o dia a dia dos nossos idosos, inclusive nos momentos de lazer e compras”, ressaltou o parlamentar.

Talysson de Valmir acrescentou que a propositura se encontra em tramitação na Casa Legislativa desde 2019, e que aguarda com expectativa a aprovação para o bem de todos. “Trata-se de uma importante medida de justiça social amparada por nossa Constituição Federal. Buscamos, com o Projeto de Lei, salvaguardar e facilitar a locomoção dos idosos”, finalizou.

