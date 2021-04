REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS NÃO FUNCIONARÃO NESTA QUARTA-FEIRA, DIA 21

Serviços essenciais serão mantidos no feriado nacional

Em virtude do feriado de Dia de Tiradentes, nesta quarta-feira, 21, as repartições e órgãos da Administração Pública Estadual Direta, Autarquias e Fundações não funcionarão em Sergipe. A medida está de acordo com o Decreto nº 40.738, de 29 de dezembro de 2020.

Assim como tem sido feito em todos os demais feriados, a medida não se aplicará às atividades consideradas essenciais, a exemplo dos serviços de saúde, segurança pública e congêneres. Sendo assim, os serviços emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência funcionarão normalmente e estarão de plantão para atender as demandas da população.