TRF5 funcionará em regime de plantão durante o feriado de Tiradentes









20/04/21 - 14:28:11

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 funcionará em regime de plantão judicial nesta quarta-feira (21), devido ao feriado de Tiradentes, previsto na Lei Federal nº 10.607/2002. Assim, o atendimento a partes, advogados, procuradores e defensores será realizado por meio do telefone (81) 98726.6053 e/ou do e-mail plantao@trf5.jus.br.

Os prazos dos processos judiciais eletrônicos que se iniciem ou terminem neste período ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente (22/04). Já os prazos dos processos físicos permanecem suspensos enquanto durar o teletrabalho de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores da Justiça Federal da 5ª Região. De acordo com o Ato nº 199/2020, o regime de trabalho diferenciado foi prorrogado até ulterior deliberação.

Durante o funcionamento do plantão judicial serão apreciados apenas pedidos como habeas corpus, mandado de segurança, comunicações de prisão em flagrante e pedidos de concessão de liberdade provisória, entre outros que evitem o perecimento do direito ou exijam análise urgente.

O Ato nº 449/2020 da Presidência da Corte, que estabelece os feriados e pontos facultativos para o ano de 2021 no âmbito do TRF5, está disponível no site do Tribunal, na área “Legislação/Atos/2020”. Essa relação também pode ser encontrada na área “Feriados”.​

Divisão de Comunicação Social do TRF5