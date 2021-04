Uma eleição de poucos nomes









20/04/21 - 00:01:33

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Admite-se como surpresa a vereadora Emília Corrêa (Patriotas) tentar uma candidatura ao Governo do Estado. Ao Senado o nome dela já chegou a ser lembrado e havia boas chances para isso. O momento ainda lhe é propício, mas, dentro da atual conjuntura e em meio ao grupo de partidos que ela se insere, há uma aparente dificuldade e precisa de muito trabalho para isso. As conversas rolam e Emília jamais foi de recuar diante de desafios políticos. A vereadora está conversando a valer, mesmo se resguardando das complicações que podem provocar a pandemia.

A preciso que se reconheça uma deficiência que se deu nesses último anos. Não há um partido de oposição que transmita receio. A estrutura montada em 2018 não fez surgir uma liderança firme que conduza o bloco e que apresente nomes fortes para disputar as eleições majoritárias de 2022. E, apesar de ser uma política que se destaca com sua atuação como vereadora, uma candidatura à governadora para Emília Corrêa necessita de uma estrutura firme de alianças em todos o Estado, a apoiá-la e elegê-la. Mas, de qualquer forma, quem pretende avançar em um projeto ousado, não existe limite.

O bloco que se formou em 2010 dividiu-se em 2014, não obteve fôlego para retornar em 2018 e continua frágil neste momento, com a derrota municipal de 2020. Sem desqualificar ninguém e até lamentando a situação de agora, a oposição não tem um nome forte e temível para disputar as eleições majoritárias de 2022. O senador Alessandro Veira (Cidadania) não empolga como provável candidato a governador, assim como também não há um nome para o Senado que chame a atenção do eleitorado, também de uma boa estrutura para Assembleia e Câmara Federal. Sinceramente, vai ser muito complicado.

A base aliada se mantém firme, com nomes que podem disputar Governo e Senado. Está em silêncio, embora se movimento intensamente. O senador Rogério Carvalho (PT) tem atuado e até consegue unir lideranças em torno do seu nome. Será candidato a governador e quer disputar pelo bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas. Mas se não conseguir consenso dentro do grupo, estará nas ruas como nome de oposição (ou dissidência), porque considera que esse é o momento do PT retornar ao Poder, principalmente com Lula disputando a Presidência da República, embora a presença do ex-presidente pode não influencia numa vitória do partido e ele próprio pode agir para manter o grupo unido sem exigência de candidatura petista. Tudo muito incógnita ainda.

As lideranças nacionais sofreram perdas de credibilidade junto à sociedade brasileira e as avaliações podem ser diferentes. A expectativa é que de outubro em diante haja uma movimentação mais densa na formação política e se tenha uma fotografia mais ampla de quem estará avaliado para suceder a Belivaldo Chagas, que terá influência forte e até decisiva na escolha do melhor candidato para dar continuidade ao seu Governo. É bom perceber que as mágoas de 2020 deixaram marcas profundas.

Emília a governadora

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) começa a se movimentar para ser candidata ao Governo do Estado. Ela pretende unir partidos de oposição para formação de um bloco capaz de dar sustentação ao seu projeto político.

*** Ela reuniu-se com o vereador Ricardo Marques (Cidadania) e trocaram ideia sobre a união da oposição, onde incluiria o Cidadania.

*** Ricardo admitiu que houvesse necessidade de um entendimento com o partido, para que daí se inicie outros contatos para formar uma aliança sólida.

Conversa no Interior

Emília Corrêa também tem conversado com lideranças políticas do interior e levando o seu nome como candidata a governadora e não tem sido rejeitada.

*** Também tem mantido encontros com presidentes de outras legendas de oposição, para fortalecer o grupo na Capital e consolidar um bloco.

Sobre o Cidadania

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) não fala sobre o assunto, mas pensa seriamente em disputar o Governo do Estado. Está convicto disso.

*** Dificilmente abre mão desse seu projeto ao Governo, embora ainda vai tratar com o partido, mesmo que internamente já se tenha isso como certo.

Marcio para Belivaldo

O ex-deputado federal Marcio Macedo (PT) cumprimentou ontem o governador Belivaldo Chagas (PSD), por mais um aniversário.

*** Márcio desejou saúde e sabedoria ao governador, para cuidar do povo sergipano nesse momento tão delicado de pandemia.

*** O PT está se reaproximando da base aliada, depois de uma cisão nas eleições do ano passado.

Bolo Especial

O governador Belivaldo Chagas recebeu ontem várias homenagens virtuais em forma de vídeo, produzido por amigos e colegas. Ontem foi seu aniversáro.

*** Belivaldo também teve direito “até a um bolo especial do ‘fique em casa’. Ficou legal, né?”

*** Quando recebeu o bolo, Belivaldo caiu em um “trote”. Pensava que iria participar de uma vídeo-conferência e quando chegou ao gabinete no computador estavam servidores, amigos e até familiares.

Coração e mente

Ex-ministro Carlos Ayres Britto (Supremo) diz: “o que nos cabe é habituar o coração e a mente a conversar sobre todas as coisas”.

*** – Quanto à decisão a tomar em cada caso, aí o problema já é deles dois. O que nos cabe é habituar, conclui.

Evaldo sobre Ulices

O advogado Evaldo Campos admite que Ulices Andrade é o nome com melhor com melhor currículo para ocupar a chefia do Executivo Estadual. Em sua trajetória, por onde passa tem deixado as marcas de sua experiência, da serenidade, da competência.

*** Ulices permanece à distância dos comentários sobre seu ingresso na disputa do mandato nas eleições de 2022. Esse comportamento, entretanto, antes de afastá-lo o credencia bem mais junto à classe política e ao eleitorado.

Edvaldo dá sinais

Cresce as especulações em torno da possibilidade do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disputar o Governo do Estado em 2022. Muitos dos seus aliados – e até adversários – estão sentindo os seus sinais.

*** Ontem um vereador da base do prefeito chegou a sugerir que Edvaldo deveria inicia a colocar a vice-prefeita Cataria Feitosa a ficar mais à frente.

Rogério e conversas

De todos, entretanto, o que mais conversa é Rogério Carvalho (PT) e quem mais trabalha nos bastidores. Tem mantido encontros importantes e será candidato.

*** O seu foco é ser o nome do bloco e vai atuando de forma a ter o nome muito bem citado. Não terá preconceito em relação à posição e ideologia políticas.

Bloco pelo PSL

Diálogo vem ocorrendo para criação de um bloco pelo PSL, pelo maior partido de Brasil e que pode ficar forte em Sergipe, já tem chapa para fazer três deputados estaduais.

*** Além disso, fará chapa para federal, com Gustinho Ribeiro, Heleno Silva, Fábio Henrique e Capitão Samuel, com mais 12 candidatos medianos, para fazer três deputados federais.

*** Esse bloco terá força para lançar André Moura ao Senado; em qualquer lado político .

Emprego e renda

Senador Rogério Carvalho (PT) disse que conseguiu mais recursos para financiar o programa de manutenção de emprego e renda, o Pronampe, e gastos emergenciais com saúde.

*** – Agora o emprego e a renda têm um fôlego para resistir à pandemia neste momento crítico. É o PT! É o senador dos sergipanos fazendo mais pelo Brasil, disse.

Um bom bate papo

Subtenente Edgard – Acredito que se não fosse o verdadeiro perfil do delegado, ele já teria se manifestado.

Paulo Teixeira – Enquanto o capitão divulga a cloroquina: “Índia anuncia início da vacinação a todas as pessoas com mais de 18 anos”.

Metrópole – Leda Nagle compartilha fake news de que Lula e os ministros do STF tinham planos para matar Jair Bolsonaro.

Metrópole – Em carta, pastor que desejou a morte de Paulo Gustavo diz que atitude foi para “defender honra de Deus”.

Guga Peixoto – A esquerda quer foder com o Brasil mesmo. PT e PSOL entram com ação no STF para decretar lockdown. É inacreditável!

O Antagonista – Jair Bolsonaro admitiu a apoiadores que está “atrasado” e que decidirá sobre seu partido até o fim deste mês.

Denúncia gravíssima – Tribunal de Contas da União identificou no Ministério de Ciência e Tecnologia o desvio de verbas da Pandemia destinadas ao combate da pandemia.

Blog de Noblat – PGR repete falas de Bolsonaro e acusa governadores de mau uso de verba na pandemia.