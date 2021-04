Valadares Filho discute questões referentes à entrega e funcionamento do CRQV de Simão Dias









20/04/21 - 14:00:14

Nesta terça-feira, 20, o ex-deputado federal e presidente estadual do PSB, Valadares Filho, esteve na reitoria da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para discutir questões referentes à entrega e ao funcionamento do Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida (CRQV) que está sendo construído no município de Simão Dias, na região centro-sul do estado.

“Enquanto ex-deputado federal e um dos autores da emenda que viabilizou a expansão da UFS em Simão Dias através da construção do Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida, fui convidado pelo prefeito do município, Cristiano Viana, para participar de uma audiência com o reitor da Universidade, o professor Valter Joviniano de Santana Filho, onde tratamos do planejamento de entrega da obra e início das atividades do CRQV, que será especializado em fisioterapia e fonoaudiologia”, explica Valadares Filho.

De acordo com ele, a expectativa é de que o Centro de Reabilitação seja inaugurado no mês de julho. “Uma vez entregue, a própria UFS poderá colocá-lo em funcionamento para oferecer à comunidade serviços nas áreas de medicina, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia e terapia ocupacional, como prevê o projeto da Universidade. O prefeito Cristiano Viana já se colocou à disposição para ajudar a UFS no que for necessário e garantir que CRQV possa trazer, o mais rápido possível, os resultados desejados pela população”, afirma.

Também acompanharam a reunião o vice-prefeito de Simão Dias, Renaldo Prata, e o secretário municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, Pequeno Soares.

CRQV

Erguido com recursos oriundos de emendas parlamentares de Valadares Filho e do ex-senador Antônio Carlos Valadares, que somam cerca de R$ 8 milhões, o Centro de Reabilitação possui uma área de 2.373,52 m² e ofertará uma linha de cuidado que também atenderá ao atleta de alto rendimento, com uma eficiente e eficaz infraestrutura, que auxiliará no cuidado integral do atleta.

Fonte e foto assessoria