Vereador de São Cristóvão transforma diárias recebidas em cestas básicas









20/04/21 - 15:45:59

O vereador de São Cristóvão, Neto Batalha (PP), anunciou ter usado R$ 2,4 mil para comprar cestas básicas a serem distribuídas com a população carente. O dinheiro equivale ao montante recebido por ele em diárias pagas pela Câmara Municipal para custear uma viagem que fez a Maceió. A medida foi adotada pelo parlamentar após a imprensa ter criticado que vereadores sancristovenses tenham gastado recursos públicos para participar de um curso em outro estado.

Segundo Neto Batalha, não houve qualquer ilegalidade no recebimento das diárias, uma vez que os recursos serviram para custear suas despesas básicas, como acontece em qualquer viagem a trabalho. “Diante da repercussão do caso, decidi utilizar todo dinheiro para ajudar ao próximo. Na verdade, eu já faço doação de alimentos mensalmente. Com essa atitude apenas ampliei nossa ação solidária”, destacou o parlamentar.

Apesar da viagem ter ocorrido durante a pandemia, Neto Batalha ressaltou que o congresso representou um curso de qualificação parlamentar, e que quando houve o treinamento, há cerca de dois meses, não estavam em vigor as restrições atuais. “Como novato na Câmara de Vereadores, busquei agregar conhecimento para desenvolver melhor minhas atividades legislativas. Apenas isso”, esclareceu Neto Batalha.

Fonte e foto: assessoria do parlamentar