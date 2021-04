MUNICÍPIO DE CARIRA CONTABILIZA SEIS MESES SEM REGISTRO DE HOMICÍDIO









21/04/21 - 07:06:42

O município de Carira completou seis meses sem a ocorrência de homicídio. O último crime registrado na cidade, que fica localizada na região oeste de Sergipe, ocorreu no dia 13 de outubro de 2020. O marco positivo é fruto da integração entre as Polícias Civil e Militar no combate à criminalidade no local.

O delegado Alexandre Felipe explicou que as investigações dos crimes contra a vida são priorizadas na Delegacia de Carira. “Os crimes violentos letais intencionais são rigorosamente investigados. Pela consequência do delito, demanda uma rigorosa repressão. Damos prioridade total às investigações de homicídio”, ressaltou.

Alexandre Felipe também reiterou que a ação integrada com a Polícia Militar é fundamental no enfrentamento à criminalidade na região. “A troca de informações com a Polícia Militar é essencial. As equipes nos repassam informações que ajudam na investigação”, enfatizou o delegado do município.

O capitão Wagno Passos, da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 3º BPM), também destacou o trabalho integrado. “A redução dos índices de homicídios na cidade de Carira está diretamente relacionada ao trabalho integrado das Polícias Civil e Militar, que vem sendo realizado há mais de três anos na cidade”, mencionou.

Wagno Passos detalhou que a atuação da Polícia Militar está focada na ação integrada e na intensificação de abordagens. O capitão detalhou o trabalho da instituição no combate aos crimes de tráfico de drogas, roubos e furtos, que impactam diretamente na incidência de homicídios em todo o país.

“A Polícia Militar age em duas frentes básicas. A primeira é a intensificação do policiamento ostensivo nas áreas de maior incidência criminosa, feita com base nas informações repassadas pela Polícia Civil. A segunda, o aumento de abordagens às pessoas suspeitas, objetivando coibir a ocorrência de delitos, assim como impedir a circulação de pessoas armadas na cidade”, pontuou.

SSP