CRA de Sergipe se une a outros conselhos para criar ação solidária









21/04/21 - 06:23:20

Com o intuito de unir forças para minimizar os impactos da pandemia na população mais carente, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) esteve reunido virtualmente na tarde desta terça-feira, 20, com diversos Conselhos Regionais para criar ação ‘Conselhos Solidários’, que visa arrecadar mantimentos para pessoas em vulnerabilidade social.

A ideia é disponibilizar uma conta bancária para que sejam realizadas transferências de valores ou pix para a compra de cestas básica.

Participaram do encontro solidário o Conselho Regional de Administração (CRA-SE), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito), Conselho Regional de Psicologia (CRP19), Conselho Regional de Enfermagem (COREN), Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), Conselho Regional de Odontologia (CRO) e o Conselho Regional de Educação Física (CREF).

Encabeçando a campanha, o presidente do CRA-SE, Jorge Cabral, destacou a motivação da ação. “Vi uma charge hoje que mostrava um garçom pedindo um prato de comida e não oferecendo, isso me tocou bastante. Nossa meta é salvar vidas que estão passando fome. Estamos com a mesma energia e o mesmo propósito. Escolhemos a Fasouto depois de acompanhar a parceria entre a empresa e o setor imobiliário que realizou a mesma iniciativo que estamos implementando”.

O empresário Juliano Souto, do grupo Fasouto, colocou sua empresa a disposição e doará uma cesta básica a cada dez cestas doadas. “Iremos montar um mix de produto que irá variar em torno de 44 reais. Este gesto de reunir todos os conselhos mostra a união para amenizar a fome das pessoas. As pessoas poderão comprar a cesta ou doar os valores que serão convertidos em cestas básicas, além das sedes dos conselhos também receberão a cesta básica física para distribuir para as pessoas mais necessitadas”, destaco.

Luiz Sérgio da Silva Vieira citou uma pesquisa publicada recentemente. “Existe uma pesquisa que afirma que 50% da população sergipana está passando fome. Quando você chega no sinal e tem uma pessoa segurando uma plaquinha dizendo que está com fome, isso realmente é verdade”, ponderou.

Carlos Sarmento, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, comentou sobre sua experiência. “Desde que iniciou a pandemia me somei a amigos e criamos o Clube da Solidariedade onde conseguimos arrecadar cerca de 40 toneladas. Nesta ação levamos diretamente na porta da população, assentamentos e povoados espalhados em Sergipe. Teve um caso que vi uma senhora que morava sozinha e estava com apenas um ovo para comer”, revelou.

O presidente Conselho Regional de Educação Física (CREF20), Gilson Dória, afirmou que irá mobilizar seus registrados. “Estamos juntos com essa campanha e estaremos nos somando com os profissionais de educação física para dar uma maior amplitude”.

O vice-presidente do CRESS, Wallison Hipólito, sugeriu que instituições fora do âmbito de Aracaju sejam contempladas. “Nossos trabalhadores também estão passando por certas privações. Sempre vimos que sempre doam para as mesmas instituições, poderíamos contemplar outras entidades fora do âmbito de Aracaju para que estas doações cheguem a mais pessoas”.

Geraldo Maia, representante do CRECI, revelou que o presidente da entidade colocou toda a estrutura do conselho a disposição da campanha. “O Creci está à disposição e colocando a estrutura a disposição para criar ações e planejar campanhas publicitárias. Já fizemos isto outras vezes e tenho certeza que está será um sucesso”.

Representando o CRP19, o conselheiro Fernando Antônio, também colocou a instituição à disposição da campanha. “Ao invés de fazer uma campanha isolada, estaremos nos somando a esta campanha entre os conselhos para chegar a um bem ainda maior”.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC), Vanderson Melo, também colocou a instituição para contribuir com a causa. “Estamos nos somando a ação”.

Cesta Básica

As cestas básicas que serão entregues as instituições terá um custo de R$ 44,90 e conterão 11 itens, sendo: óleo de soja, açúcar, flocão de milho, café, feijão, leite em pó, biscoito cream cracker, sardinha, farinha de mandioca, arroz e macarrão.

Por Danilo Cardoso